Non buttare via le bucce delle patate: utilizzandole così risparmi un fiume di soldi

Stop agli sprechi: impara a riciclare le bucce delle patate, con questi trucchi impensabili risparmierai un sacco sul budget della spesa.

La patate sono tuberi versatili e nutrienti, e rappresentano un caposaldo nella tradizione culinaria di molti Paesi. Costituiscono inoltre un toccasana per l’organismo, in quanto contengono amidi e zuccheri che le rendono energetiche e diuretiche, nonché sali minerali, vitamine e antiossidanti che prevengono i radicali liberi e aiutano a regolare la pressione arteriosa.

Inoltre, le patate possono essere servite in molteplici modalità: fritte, al forno, lesse, in purea o al vapore, esse si prestano a numerosi abbinamenti e contesti, e secondo recenti ricerche risultano anche meno caloriche di quanto paventato sinora dai dietisti e nutrizionisti vecchio stampo.

E non è tutto: ogni componente della patata vanta una propria utilità, persino la buccia. Quest’ultima viene spesso scartata e destinata al cestino dell’umido, ma quest’abitudine assai comune si configura come un vero e proprio spreco.

È infatti possibile riciclare le preziose bucce in molti settori, da quello alimentare, alla cura della casa. Non ci credi? Scorri subito al paragrafo successivo!

Come riciclare in modo smart le bucce delle patate

Le nostre nonne conoscevano alla perfezione le virtù del riciclo, e impiegavano sapientemente quasi ogni scarto, convertendolo in un alleato per le pulizie domestiche, per la cura del corpo e persino in ingredienti aggiuntivi alle preparazioni culinarie successive. E la buccia di patata, da questo punto di vista, presenta delle proprietà assolutamente sorprendenti.

Puoi infatti trasformare le scorze in snack croccanti, nutrienti e gustosi: basterà lavarle e asciugarle accuratamente, e disporle in una pirofila condite con un filo di olio e una presina di sale (noi consigliamo anche una spolverata di paprika). A tal punto, dovrai infilarle in forno a 200 gradi fino a che diventeranno brunite, e assaggerai un valido e sfizioso sostituto delle classiche patatine in busta. Secondariamente, puoi anche sfruttare le proprietà abrasive e la naturale acidità delle patate per sgrassare in modo veloce ed efficace le tue posate, anziché detergerle con il solito prodotto chimico. Risultano inoltre efficaci nella rimozione della ruggine, e riportano soprammobili e utensileria metallica all’antico splendore.

Le bucce di patate in pole-position per la cura della bellezza

Come se non bastasse, le bucce di patate rappresentano il rimedio per eccellenza contro le antiestetiche borse sotto agli occhi. Questo tubero è noto infatti per le sue proprietà antinfiammatorie, e applicando sulle zone critiche la parte con la polpa esposta, recupererai una maschera fai-da-te efficace ed ecologica.

Infine, puoi lavare i capelli con l’acqua di cottura delle scorze (o sfruttare la lessatura delle patate, purché ancora munite di buccia) prima del risciacquo finale. Metti da parte una terrina di acqua e versala dolcemente sulla capigliatura dopo lo shampoo: i benefici dell’amido renderanno i fusti lucenti e più forti!