Nuovo bonus per pensioni con ISEE sotto i 16.000€ | Spicciati a chiederlo, lo danno subito

Nuovo Bonus per chi ha una pensione ISEE sotto i 16000€. Che cosa riguarda e come richiederlo.

In un momento di profonda e incessante crisi qualsiasi aiuto che ci viene proposto a livello economico è da vedersi come una vera manna dal cielo. Negli ultimi anni il Governo, sia passato che attuale, ha indetto molti Bonus e Super Bonus che riguardano molti settori. Parecchi sono stati confermati anche per l’anno vigente, altri invece no e altri ancora sono nuovi di zecca.

Ed è per questo motivo che, dati e sondaggi alla mano, sono ancora sconosciuti ai più. Tanto più che l’ottenimento non avviene in modo automatico, anche se si possiedono tutte le carte in regola per ottenerlo. Difatti bisogna farne espressa richiesta. Ergo, capite bene che se una persona non sa che esiste, non può effettuarla e quindi eventualmente riceverlo.

Ora c’è un nuovissimo Bonus che riguarda espressamente i pensionati. Ancora una volta è da tirare in ballo l’ISEE, che in questo caso deve essere inferiore ai 16.000€. Esattamente non dovrebbe superare 16.215€. I pensionati del resti, così come le famiglie più numerose, con figli a carico, sono indubbiamente le categorie che faticano maggiormente ad arrivare a fine mese.

Spese e imprevisti del giorno d’oggi

Non per nulla le spese fisse da sostenere sono davvero tante. E poi sono anche da considerare quelle impreviste, che sono davvero numerose. Inoltre capitano quando meno ce lo aspettiamo e nei periodi più errati. Se da un lato è vero che ci sono stati diversi aumenti per le pensioni, anche per chi riceve la minima, pare che non siano stati sufficienti per dare una mano forte e sincera ai pensionati maggiormente in affanno. Ora parliamo però di questo nuovo aiuto.

In realtà questo famoso Bonus è stato accolto dall’attuale Governo Meloni dopo una grande richiesta fatta in tale direzione. Durerà un anno, ma la persona che lo otterrà non riceverà del denaro, bensì dei rimborsi, per dei costi sostenuti. Per che cosa? Che cosa riguarda esattamente codesto Bonus?

A che titolo si riceverà il Bonus e per che cosa?

Parliamo di quello connesso ad animali domestici ad affezione. In poche persole verranno rimborsatele le spese sulle visite veterinarie, le operazioni chirurgiche veterinarie e l’acquisto di farmaci veterinari. Tuttavia non è proprio necessario essere pensionati per ottenerlo. Basterebbe avere un’ età superiore ai 65 anni di età e possedere un ISEE non superiore ai 16.215€.

In arrivo è anche un altro Bonus da 850€, che si va ad aggiungere alla famosa indennità di accompagnamento per i servizi di assistenza. Questo è rivolto a coloro che non sono autosufficienti, Inoltre bisogna aver superato gli 80 anni di età, un bisogno assistenziale molto grave e un ISEE che non superi i 6000€ . Esso però entrerà in vigore a partire dal 2025.