La catena Lidl assume: 1.300€ netti a tempo indeterminato | Manda subito il CV

La catena di supermercati Lidl arruola nuovi lavoratori per i suoi punti vendita: ecco quali sono le città interessate dal reclutamento.

Il colosso tedesco Lidl si è affermato in Italia negli ultimi decenni come il discount di riferimento per i cittadini che mirano ad un ottimo rapporto qualità/prezzo negli acquisti, e a un ampio assortimento di prodotti dei generi più svariati.

Lidl infatti non offre solamente un’esperienza di spesa confortevole (e completa del reparto panetteria), ma anche intere scaffalature di elettrodomestici da cucina, da giardino, cartoleria, abbigliamento da bimbi e adulti, utensileria, giocattoli e articoli per la casa.

E non è tutto: a quanto emerge da un recente annuncio di lavoro, Lidl offre inoltre ai suoi dipendenti un trattamento economico assai ghiotto, e sta provvedendo ad una nuova campagna di reclutamento in diverse città della Spagna.

Quanti meditano di trasferirsi in suolo iberico, oppure abitano già in loco, possono quindi visionare la lista di posizioni ricercate e tutte le specifiche sulle mansioni nel paragrafo successivo. Si tratta infatti di una retribuzione base di 1.323 euro al mese con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, autentica chimera per milioni di lavoratori italiani.

Le posizioni ricercate da Lidl Spagna

Nelle ultime settimane, Lidl Spagna ha aperto le selezioni per l’arruolamento di 63 nuovi dipendenti presso le sedi disseminate nel territorio. La retribuzione del personale Lidl parte da una base di 1.323 euro al mese, ma può aumentare notevolmente a seconda del livello di responsabilità raggiunto dal dipendente, e si suddivide in 14 mensilità.

Al momento, la catena di supermercati ricerca cassieri e rifornitori per il punto vendita di Manresa in possesso di diploma di scuola superiore e disponibili a ricoprire un orario pieno, responsabili di turno a Madrid per il negozio di Suero de Quinones con esperienza pregressa, addetti alle vendite ad Almansa e cassieri rifornitori a Ibiza. Inoltre, Lidl arruola anche assistenti regionali immobiliari a Vitoria con competenze nel pacchetto Office, cassieri rifornitori a Empuriabrava, e infine responsabili di magazzino e dei trasporti a Girona con conoscenza delle lingue inglese e tedesco.

Come effettuare le candidature per i punti vendita Lidl Spagna

La procedura per effettuare la candidatura online è piuttosto semplice, e necessita solamente di una connessione a Internet. Basta infatti collegarsi al sito web del supermercato, selezionare la sezione “Lavora con noi” e localizzare il punto vendita più adatto alle rispettive esigenze.

È necessario, però, accettare la politica sulla privacy e completare la registrazione con i dati richiesti dalla piattaforma, e la richiesta poi verrà smistata direttamente dai recruiter di Lidl.