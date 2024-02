Autovelox, la fatidica distanza dei 4 km e degli 800 metri che nessuno conosce | Lo sanno solo i giuristi

Che cosa dice la Legge riguardo alla segnalazione di Autovelox? A quanto pare si tratta di una distanza minima, ma non tuti la conoscono.

Al giorno d’oggi, con la forte crisi e i perpetui rincari che stanno ancora tristemente attraversando il nostro Paese e che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che sta molto a cuore a tutti quanti, poter incappare in una multa, magari anche particolarmente salata, non è di certo una notizia piacevole. Anzi!

Ci sono poi molte persone che vivono una vita assai frenetica, dove magari fanno anche fatica a destreggiarsi tra impegni lavorativi e famiglia e quindi sono costrette a correre per non mancare a nessun appuntamento di nessun tipo ed arrivare in orario. Il che non significa però poter fare il buono e il cattivo tempo adducendola come scusa, ma di essere sempre e comunque prudenti al massimo.

Purtroppo a volte è ugualmente inevitabile che si è finisce per spingere eccessivamente sull’acceleratore, forse perché troppo presi dalla fretta o perché in soprappensiero. Non ci rendiamo conto così delle conseguenze della nostra azione fino al momento che a casa nostra si presenta il postino con la classica e super odiata busta verde. Qui iniziamo a sudare freddo, dato che abbiamo già capito di che cosa si tratta.

Multe per autovelox, un incubo molto diffuso

Le multe per eccesso di velocità sono indubbiamente le più odiose, per il fatto che magari il fattaccio è avvento per l’appunto su una strada dove non era segnalato nessun autovelox. La Legge infatti si è espressa in più occasioni al riguardo, ovvero che gli autovelox devono obbligatoriamente essere segnalati in anticipo.

Lo stesso discorso è valido anche per gli autovelox mobili, che di tanto in tanto troviamo lungo la strada. Anche questi devono necessariamente essere segnalati anticipatamente. Non sapendolo in precedenza è più facile incorrere nell’antipatica multa, anche se ciò non significa la prudenza sulla strada debba venire meno.

Qual’ è dunque la distanza esatta e quando le multe sono nulle?

Autovelox e cartelli segnaletici al riguardo devono essere visti come dei grandi deterrenti. In parole povere si ricollegano al famoso concetto secondo cui prevenire è meglio che curare. Se tuttavia si finisce per incorrere in una sanzione poiché l’autovelox non era stato segnalato anticipatamente poiché il cartello non era ben visibile, per qualsiasi motivo, si può fare ricorso. Attenzione però, dovrà essere provato da noi tramite foto o video. Insomma le chiacchiere stanno a zero!

Per quanto riguarda la distanza che deve intercorrere tra l’autovelox e il relativo cartello segnaletico, deve essere compresa tra i 4 km. La multa è illegittima se il cartello non vinee ripetuto dopo la distanza appena nominata. Quest’ultima deve essere congrua con la possibilità del conducente di iniziare a moderare la velocità in maniera tale da passare innanzi l’autovelox seguendo la velocità consentita.