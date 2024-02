Tutti i prodotti a 1€: mossa pazza di questa catena di supermercati | Punti vendita presi d’assalto

Se sei a caccia di offerte pazzesche al supermercato, corri subito in questi punti vendita: centinaia di prodotti in vendita a solo 1 euro.

Di questi tempi, risparmiare sulla spesa alimentare rappresenta una necessità per milioni di italiani, complice il carovita e l’impennata dei prezzi dei beni sugli scaffali dei supermercati.

Il risparmio alle casse consente infatti di ridurre le spese mensili, consentendo alle famiglie di allocare le risorse finanziarie in altre aree cruciali, come il pagamento delle utenze domestiche, l’istruzione dei figli, la salute e gli investimenti per il futuro, e preserva sensibilmente il budget familiare.

Le strategie più adottate dai consumatori sono generalmente la pianificazione cartacea della spesa, l’individuazione di promozioni vantaggiose e il pagamento con buoni sconto, nonché la preferenza per i discount, dove i prodotti di prima necessità spesso vantano prezzi dimezzati, rispetto ad altri punti vendita maggiormente sponsorizzati.

Negli ultimi giorni, una particolare catena della grande distribuzione ha lanciato una campagna al ribasso sui prezzi di centinaia di generi alimentari, e promette di riempire il carrello dei clienti ad un prezzo davvero ridicolo: scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

La catena di supermercati in pole position per il risparmio

La nota catena di supermercati Todis è già conosciuta al grande pubblico per la varietà e la convenienza dei suoi listini, e nelle ultime settimane ha lanciato un’ulteriore promozione a beneficio dei suoi clienti.

Todis ha infatti ribassato i prezzi di centinaia di beni alimentari, ma non solo. All’interno dei punti vendita è possibile infatti reperire sughi pronti, pacchi di pasta, dolci e biscotti per la prima colazione, vino, birra, tonno, mozzarella, salmone, frutta e verdura a solamente 1 euro l’uno. La promozione si estende inoltre anche ai detersivi per la casa e ai prodotti per l’igiene personale, come bagnodoccia, deodoranti, shampoo, balsamo e lozioni per i capelli. Senza dimenticare le regolari operazioni 3×2, che consentono di acquistare un trittico di prodotti pagando solamente i primi 2 di essi. Non resta quindi che consultare il volantino online di Todis, o recarsi direttamente – carrello alla mano – presso uno dei numerosi punti vendita sparsi sul territorio!

Altre strategie di risparmio al supermercato

Per far la cresta al conto in cassa, occorre attuare inoltre alcune astuzie aggiuntive. In primis, mai andare al supermercato con lo stomaco vuoto: questa dinamica può infatti indurre il cliente ad acquisti frettolosi e dettati dalla fame improvvisa.

In secondo luogo, attenzione ai prodotti posizionati ad altezza degli occhi: molto spesso, quelli collocati negli scaffali inferiori recano dei prezzi decisamente inferiori, senza rinunciare alla qualità.