Parabrezza, con il trucco dello spillo torna a splendere | Ci metti 30 secondi

Parabrezza, l’incredibile ed efficace trucco dello spillo per tornare agli antichi fasti in soli 30 secondi.

Parliamoci molto chiaramente, è da autentici incoscienti guidare quando si ha una cattiva visuale. Difatti essa può causare pure pericolosi tamponamenti e incidenti molto ma molto gravi. E avere il parabrezza sporco non è pertanto il massimo. Il problema è che mantenerlo sempre ben pulito è una vera impresa.

Se poi non abbiamo la fortuna di avere un bel garage a disposizione dove parcheggiare la nostra cara automobile quando siamo a casa è ovvio che dovremo occuparci maggiormente della sua mirata pulizia. Difatti sia il freddo sia il caldo possono renderlo ingestibile. Lo stesso possiamo dire del vento che può portare sulla sua superficie foglie, polvere e sporcizia di vario genere.

Insomma, parliamo di tutte cose che volenti o nolenti, anche se siamo stanchi e andiamo di corsa, dobbiamo eliminare e pure alla svelta per guidare in totale sicurezza. E ciò è fondamentale non solo per la nostra incolumità ma anche per le persone che salgono a bordo con noi e per tutte le altre che circolano in strada su vari mezzi, compresi quelli pubblici ovviamente.

Parabrezza, torna a risplendere in 30 secondi con il trucco dello spillo

Detto ciò bisogna però pure aggiungere, per dovere assoluto di cronaca, che può capitare che la visuale diventi difficile da mantenere ben salda in maniera continua soprattutto se è inverno e c’è un nebbione pazzesco e magari piove pure fitto. Se poi tira un vento gelido assai forte la situazione si complica di gran lunga.

In ogni caso non serve davvero a nulla farsi prendere dal panico dal momento che costui, insieme alla fretta, sono sempre cattivissimi consiglieri. Diciamo che è ben più utile aguzzare l’ingegno e puntare sull’incredibile trucco dello spillo sul parabrezza. Grazie a lui in soli 30 secondi risolverete, e pure alla grande, la situazione.

Come funziona e perché è così efficace

Tranquilli, è facilissimo da mettere in atto! In sostanza dovrete solo posizionarlo nei fori corrispondenti dei cosiddetti, eiettori, che altro non sono che quei piccoli getti da cui fuoriesce l’acqua contenente il detersivo per la pulizia mirata del parabrezza che a sua volta interagisce con l’azione dei tergicristalli.

Ed è per questo motivo che quest’ultimi, che sono tra l’altro molto delicati, devono essere tenuti con i guanti e controllati con molta cura. Difatti a causa dello sbalzo repentino delle temperature o del ricevimento troppo forte di detriti sulla loro superficie, possono rompersi o comunque non riuscire più a funzionare come si deve.