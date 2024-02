Addio alla puzza di spazzatura in cucina | Il trucchetto che elimina tutti i cattivi odori

Stop ai miasmi e ai cattivi odori in cucina: ecco come ottenere in sole 3 mosse e a costo zero un gradevole profumo in tutta la stanza.

I cattivi odori sono una casistica molto comune in cucina, e possono originare significativi disagi a tutta la famiglia, per non parlare dell’eventualità di ospiti in visita.

Questi effluvi maleodoranti possono essere il risultato di diversi fattori, come una cattiva ventilazione, residui di cibo bruciato o marcescente, rifiuti organici non smaltiti correttamente o una cattiva pulizia della lavastoviglie, dei lavelli e dei frigoriferi.

Una volta verificato lo stato degli elettrodomestici e del lavandino, la principale causa dei cattivi odori rimane il cibo in decomposizione nei bidoni della spazzatura, miasmi che si diffondono rapidamente nell’ambiente circostante. Inoltre, i liquidi che fuoriescono dai rifiuti possono gocciolare anche sui pavimenti e sulle superfici, contribuendo ulteriormente al problema.

Esiste però un metodo infallibile per ovviare a questo inconveniente: tutto ciò che ti servirà sono 3 oggetti di uso comune e qualche minuto del tuo tempo libero… Provare per credere!

Come eliminare l’odore di spazzatura dalla cucina

L’influencer Guendalina Fanale ha messo a punto un escamotage per eliminare completamente gli odori molesti dalla cucina, agendo direttamente sul bidone della spazzatura. Esso contiene infatti i residui organici degli alimenti impiegati durante i pasti quotidiani, e necessita di alcune attenzioni extra. In questo caso, di attenzioni decisamente smart.

Occorre infatti procurarsi solamente un assorbente per il ciclo, una forbice e il flacone del tuo ammorbidente preferito, e detergere preventivamente il bidone, in modo da eliminare dal suo interno germi e batteri. Una volta pulito il contenitore, basterà tagliare a metà l’assorbente nel suo lato orizzontale, e versarvi sopra una di esse metà tappino dell’ammorbidente, senza bagnare la parte adesiva. In seguito, non resterà che fissare il mezzo assorbente all’interno del coperchio superiore, e ogni volta che aprirai il bidone ti accoglierà la tua fragranza floreale o talcata prediletta! Ed ecco anche un breve tutorial:

Ulteriori dritte per un bidone della spazzatura lindo e profumato

Consigliamo infine di non trascurare mai i residui umidi sul fondo del bidone: essi favoriscono la proliferazione di batteri, e contribuiscono ad un deperimento più rapido degli alimenti, specialmente quando le temperature si innalzano.

In caso di sacchi molto capienti e pesanti, inoltre, è opportuno foderarli con un sacchetto aggiuntivo, aumentando la tenuta complessiva e scongiurando inoltre il rischio di fastidiose perdite.