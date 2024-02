Conosci la regola del 50-30-20: in un anno ti salta fuori un mese d’affitto gratis

Conosci la regola del 50. 30- 20? No? Tranquillo, te la spieghiamo noi. Così avrai l’affitto gratis almeno per un mese!

Parliamoci molto chiaramente senza prendersi in giro nemmeno per un secondo: con la grande e incessante crisi che tuttora troneggia nel nostro Paese non c’è da dormire la notte su due comodi e soffici guanciali. Tanto più che il lavoro, un po’ per tutti, nicchia e che molti italiani lo hanno purtroppo perso, anche da un giorno all’altro.

Altri ancora, dati e sondaggi alla mano, hanno visto paurosamente diminuire le loro ore lavorative. E ciò significa, in poche parole, meno soldini in busta paga a fine mese. C’è chi si ingegna per trovare altre forme di guadagni leciti, mettendo in atto i classici piani B se non addirittura C come sentenziano molti utenti sui Social.

E qui, proprio sulle varie piattaforme, è possibile pure vendere molti prodotti che non usiamo più. Altri però prediligono per la vendita i classici store online oppure i negozi fisici. Al di là di ciò, vista la brutta aria che tira nel nostro Paese, non c’è da spendere e spandere. Al contrario vale la pena pensarci molto bene prima di mettere mano al portafoglio.

Con la regola del 50-30- 20 risparmi un botto di soldi, quasi un affitto

Oltre a cercare di risparmiare quando e dove il più possibile, riuscendo comunque a vivere una vita più che dignitosa per la nostra salute sia fisica che psicologica, dobbiamo diventare più responsabili quando abbiamo tra le mani del denaro o abbiamo in tasca la nostra carta di credito che in effetti tendiamo, nonostante tutto, a usare fin troppo spesso.

Inoltre, se diventiamo più scaltri nella gestione dei nostri risparmi, soprattutto se abbiamo sulle spalle una famiglia tutta nostra con tanto di figli piccoli a carico, di certo potremo evitare di arrivare a fine mese con l’acqua alla gola. In tale direzione ci viene in aiuto la strepitosa regola del 50- 30- 20. Se la seguirete potrete arrivare, nel corso di 52 settimane, a risparmiare fino a 1500 euro. Ecco in che cosa consiste.

Come funziona

In un foglio elettronico segniamo le spese fisse o comunque quelle più importanti che dobbiamo necessariamente affrontare ogni mese. Parliamo per esempio di quelle relative al mutuo o all’affitto che, si sa, ci pesano sulla testa come una sorta di spada di Damocle. Aggiungiamo poi quelle che dobbiamo per forza di cose effettuare se abbiamo messo in atto abbonamenti con palestre o vari corsi, così come per il pagamento di piattaforme streaming.

Tutto ciò inseriamolo nelle spese targate 50% mentre posizioniamo in quelle del 30% quando parliamo di sfizi. Non dimentichiamoci di inserire nella prima anche i costi da sostenere per le varie bollette che sono comunque variabili. Infine, nella terza categoria, quella del 20% è da considerarsi quella del il risparmio. Ovviamente i calcoli con tanto di percentuale si basano sui nostri guadagni mensili.