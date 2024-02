Lavatrice, aggiungi 2 cucchiai di questo ingrediente segreto e consumerà di meno

Lavatrice, aggiungici solo 2 cucchiai di questo ingrediente. Così consumerà di meno. Lo noterai subito in bolletta.

In ogni casa che si rispetti non manca e poi mai una valida e capace lavatrice. La usiamo ogni giorno anche più volte. Ciò capita soprattutto se facciamo parte di una famiglia bella numerosa e con svariati figli piccoli a carico che tendono a sporcare in maniera assai veloce molti capi al giorno. Inoltre, se abbiamo animali domestici che dormono con noi, siamo avvezzi a lavare spesso le lenzuola.

Lo stesso lo facciamo se siamo influenzati. In ogni caso prima di azionare la nostra lavatrice dobbiamo pensarci molto bene e conoscere a menadito i suoi programmi non solo con lo scopo di non rovinare i capi che ci laviamo ma anche per utilizzarla nella maniera più intelligente possibile, risparmiando pure parecchi soldi in bolletta.

E ciò è indubbiamente vivamente consigliato ora più che mai visto la profonda crisi che serpeggia tuttora tristemente nel nostro Paese. Di certo evitare come la peste di accenderla con poco carico, così come di optare per lavaggi super lunghi è di grande aiuto se vogliamo risparmiare un poco a livello di consumi e di costi.

Lavatrice, con 2 cucchiai di un ingrediente consumerà meno

Altra dritta sempre valida consiste nel azionarla negli orari, nei giorni e nelle fasce orarie in cui spendiamo meno. Per saperlo dobbiamo leggere con molta attenzione la nostra bolletta e il contratto che abbiamo stilato con l’Azienda che ci eroga il servizio. In ogni caso, in linea di massimo, si dovrebbe spendere meno nelle ore notturne e serali.

E poi esiste un trucco, ancora sconosciuto ai più, che a dir poco formidabile e che ci consente, dati alla mano, di dimezzare i costi in bolletta. Che cosa dovremmo fare? Assolutamente niente di complicato o di costoso. In sostanza dovremmo solamente inserire 2 cucchiai di questo ingrediente segreto che abbiamo già di certo presente in dispensa. Siete pronti a scoprirlo insieme a noi?

Il bicarbonato di sodio, la nostra ancora di salvezza

Parliamo, udite udite, del famosissimo bicarbonato di sodio. Lo dobbiamo mettere al posto riservato al detersivo che sfruttiamo abitualmente, oppure, mescolarlo insieme ad esso. In questa maniera non solo otterremo un bucato ben pulito e igienizzato ma risparmieremo pure un sacco a livello di lavaggio. In che senso?

Beh, grazie a lui non avremo più la necessita di separare i capi bianchi da quelli colorati. Ergo, potremmo con un unico carico risolvere, senza se e senza ma, la situazione del bucato che sovente ci assilla un po’ troppo. Inoltre, volendo, sfruttando da solo lui stesso, come già poco fa annunciato, possiamo risparmiare pure sull’acquisto di un detergente per il bucato.