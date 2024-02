Frigorifero, se non lo cambi ora ti arriva la multa | Fulmine a ciel sereno dall’UE

Frigorifero, stai attento a non cambiarlo. Se non lo fai ti arriva una sonora multa!

Anche questa non ci voleva. Sì, lo sappiamo lo sarete di certo pensando ora e forse lo avrete pure detto ad alta voce nel leggere tale notizia che, parliamoci molto chiaramente, non è delle migliori. Difatti con la grande crisi che troneggia tuttora nel nostro Paese compiere spese di un certo calibro ora come ora non è propriamente il massimo.

Stavolta però dovrete necessariamente mettervi la mano sul cuore, quindi sul portafoglio e ancor più sulla carta di credito, per compiere un acquisto importante visto che si tratta di un nuovo frigo. Parliamo chiaramente di un elettrodomestico che non può e non deve mai mancare in alcun modo in nessuna cucina che si rispetti.

Difatti è assolutamente essenziale per conservare come si deve i cibi che acquistiamo con tanto sacrifici visti i paurosi rincari che hanno toccato pure il vasto settore alimentare. Ed è per questo motivo che deve stare sempre acceso, fin dal primo momento in cui lo installiamo in casa. Ergo, incide un sacco sui costi in bolletta.

Frigorifero, se non lo cambi ora ti arriva una bella multa

Per cercare di tenerli a freno possiamo evitare di tenere la sua anta eccessivamente aperta. Difatti, ogni volta che lo facciamo, lui rischia di perdere il suo proverbiale e famoso freschino. E per riconquistarlo deve fare un grandissimo lavoro che si traduce poi, senza se e senza mai, in consumi in più e dunque in costi aggiuntivi.

Sempre per evitare ciò non inseriamo mai al suo interno del cibo ancora caldo. Facciamo poi pure attenzione a tenerlo ben pulito e igienizzato sia al suo interno che al suo esterno per la nostra salute e il suo massimo funzionamento. In ogni caso se ha questa caratteristica lo dovete cambiare e pure di corsa. Altrimenti è in arrivo una bella multa. Noi vi spieghiamo il perché.

L’Unione Europea condanna i gas fluorurati

Una nuova legge dell’Unione Europea parla molto chiaramente di uno stop ai gas fluorurati. Parliamo di una vasta famiglia di gas per l’appunto di natura artificiale che sono molto utilizzati nella gamma di attività industriali. Servono in poche parole a produrre il freddo. Ed è per questo che sono impiegati nel frigo, nelle celle frigorifere così come nei condizionatori.

Se si è arrivati a prendere questa decisione è perché questi gas risultano parecchio dannosi per la salute dell’Ambiente che dovrebbe starci maggiormente a cuore. Difatti favoriscono il crearsi del pericoloso effetto serra nonché del super chiacchierato e temuto surriscaldamento globale.