Enel Energia, arrivano bollette da 1.000€: un mese di stipendio e ti paghi solo la luce

Bollette Enel Energia da record, arriva l’allarme da parte di alcune Associazioni dei Consumatori e la replica dell’azienda.

Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia si sta rivelando decisamente traumatico per milioni di cittadini italiani, e non mancano le polemiche dopo la ricezione della prima tranche di bollette maggiorate. In alcuni casi, peraltro, si tratta di importi decisamente esosi.

Nelle ultime settimane ha fatto particolarmente discutere il braccio di ferro tra Enel Energia e alcune Associazioni dei Consumatori, in primis “Robin Hood”.

L’ente di tutela ha infatti rilevato che elevato numero di nuclei familiari hanno ricevuto delle bollette per le utenze domestiche di entità assolutamente improponibile, ma Enel Energia ha opposto una replica piuttosto paradossale.

L’azienda ha infatti dichiarato di aver provveduto ad informare i propri clienti della maggiorazioni, scaricando la responsabilità delle mancate consegne degli avvisi su Poste Italiane. Tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Braccio di ferro tra Enel Energia e l’Associazione “Robin Hood”

L’Associazione “Robin Hood” ha segnalato la presenza di numerosi utenti che hanno ricevuto bollette del gas da Enel Energia con costi superiori ai 2,4 euro al metro cubo. L’azienda ha però garantito di aver informato la clientela dell’aumento con una lettera, eventualità però smentita da molti cittadini, e la successiva contromossa di Enel si è rivelata a dir poco atipica.

L’Azienda ha infatti addossato la colpa per la mancata ricezione a Poste Italiane, rivendicando la propria trasparenza; nei casi in cui la missiva è stata effettivamente consegnata, però, essa si è rivelata fondamentalmente incomprensibile ai più a causa dei tecnicismi elencati, decifrabili solo dagli addetti ai lavori. Milioni di cittadini, di conseguenza, hanno minacciato di cambiare al più presto il proprio fornitore di servizi, e “Robin Hood” ha intenzione di esporre all’Antitrust la vicenda, contestando le casistiche di ogni singolo utente. L’Associazione starebbe inoltre valutando la possibilità di un invio di massa di mail certificate sul sito di Enel Energia.

Le testimonianze dei clienti Enel Energia

Il portale “Iduepunti” ha raccolto alcune testimonianze dei cittadini coinvolti nei salassi delle recenti bollette di Enel Energia.

Ecco una delle più significative: “Buongiorno, mi sono arrivati 1.017 euro di novembre e dicembre. Ho telefonato, e mi hanno detto che ha settembre mi hanno mandato una mail e una lettera, nel quale dicevano che il gas passava da 0,33 centesimi a 1,46 euro. Io non ho ricevuto niente. Sono dei ladri!“.