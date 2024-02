Termosifoni, torna a montare il vecchio modello | Con quelli di oggi spendi di più e riscaldi di meno

Secondo una recente ricerca, i modelli di termosifone più performanti sono proprio i più antiquati: ecco come sceglierli a colpo sicuro.

I termosifoni sono dispositivi fondamentali nei sistemi di riscaldamento domestico, e trasferiscono il calore prodotto nell’ambiente circostante attraverso il passaggio dell’acqua calda.

Uno dei modelli più comuni è il radiatore a piastra, costituito da una serie di barre verticali in alluminio o acciaio che aumentano la superficie di scambio termico.

Un’altra variante è il termosifone a colonne, il cui design offre una maggiore flessibilità nella regolazione del calore, e consente agli utenti di impostare la temperatura di ogni colonna separatamente. Il termosifone a pannello piatto rappresenta invece una scelta moderna ed elegante, adatta agli arredamenti contemporanei e in grado di fornire un riscaldamento rapido ed efficiente.

Anche i radiatori elettrici stanno guadagnando sempre maggiore popolarità, in quanto operano separatamente dal sistema di riscaldamento centrale, e consentono ai fruitori di gestire la temperatura in modo più specifico e personalizzato. Secondo gli esperti del settore, però, il modello più completo e funzionale è uno solo: scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Il termosifone più efficiente secondo gli esperti

Sebbene il progresso abbia spianato la strada ai modelli in alluminio e acciaio, i vecchi termosifoni in ghisa sono in grado di fornire prestazioni più efficaci e durature. La ghisa garantisce infatti un’elevata inerzia termica, in quanto vanta la capacità di immagazzinare e rilasciare calore nel tempo, mantenendo la temperatura costante per un periodo maggiore, rispetto ad altri materiali.

Inoltre, essa rappresenta un materiale resistente e duraturo, in grado di reggere a sollecitazioni ripetute nel corso degli anni, e tale robustezza garantisce generalmente anche una manutenzione minima. Il design dei termosifoni in ghisa, classico e tradizionale, ben si abbina a contesti storici e ambienti vintage, ed è in grado di fornire un colpo d’occhio accattivante ed attraente anche negli edifici più moderni. Grazie alla loro capacità di conservare il calore, infine, i radiatori in ghisa possono contribuire a migliorare l’efficienza energetica complessiva del sistema di riscaldamento, e riducono la necessità di cicli frequenti di accensione e spegnimento.

Termosifoni in ghisa: il costo

Sebbene il costo dei termosifoni in ghisa possa variare a seconda di alcuni fattori, come la marca, le dimensioni, il design e la provenienza del prodotto, essi risultano mediamente più costosi rispetto ai radiatori realizzati con materiali meno durevoli.

Si tratta quindi di un investimento a lungo termine, al quale dovranno essere sommati anche gli eventuali costi di installazione tra le mura domestiche.