Smettere di fumare, arriva un nuovo farmaco che toglie l’astinenza in 25 giorni | Tabagisti assaltano le farmacie

Smettere di fumare, arriva oggi un super farmaco capace di togliere l’astinenza in meno di un mese. Ora i fumatori stanno correndo ad acquistarlo a iosa.

Il fumo. si sa, è un brutto vizio. In tanti hanno iniziato a fumare da ragazzini, ancora minorenni e suoi banchi di scuola, per non smettere più. Altri ancora hanno fumato la prima sigaretta dopo la conclusione di una relazione importante o una grave delusione lavorativa. E poi c’è chi ha iniziato per scherzo o per darsi un tono.

Fatto sta che se da un lato sia assai facile incominciare a fumare non lo è altrettanto smettere. Tante volte sentiamo dire da parenti, amici, conoscenti e colleghi di lavoro che hanno l’intenzione di farlo ma poi il desiderio di tabacco vince su tutto. Altri ancora ci sono pure riusciti a tenere lontane le sigarette per un certo periodo ma poi hanno ricominciato.

Ovviamente il fatto di avere dei fumatori incalliti in famiglia o nella propria compagnia di amici non aiuta. Come non è di aiuto il fatto che lo sia il nostro partner. E poi, diciamocela tutta, prima di iniziare il nostro percorso di disintossicazione, dobbiamo partire da una grandissima motivazione. Se manca quella non c’è davvero niente da fare.

Smettere di fumare, il nuovo farmaco che sta andando a ruba

Detto ciò farcela da soli è quasi impossibile. Ergo è vivamente consigliato chiedere qualche consiglio mirato al nostro medico curante che di certo, anche magari in seguito a una visita, ci saprà consigliare riguardo ai farmaci da assumere per dire un sonoro no al desiderio di fumarsi una sigaretta. Tra l’altro per acquistarli serve la sua ricetta.

Spesso e volentieri si parla di cerotti e di pastiglie masticabili che ci fanno percepire un reale sentimento di nausea al solo percepire l’odore di fumo anche quando siamo in strada o usciamo da un locale. Ora però è arrivato un nuovo farmaco che sta andando letteralmente a ruba tra i tabagisti.

Il Defucitan a base di citisina ci salverà dal fumo

Parliamo del Defucitan che è a base espressamente di citisina che altro non è che una sostanza di origine naturale che riduce di gran lunga i sintomi da astinenza da fumo, nonché da viva soddisfazione provata dopo l’utilizzo del tabacco. Costa meno degli altri farmaci presenti sul mercato con la viva intenzione di farci passare la voglia di fumare.

Il suo prezzo? Sui 100 euro e nella sua confezione troviamo altrettante pastiglie. Va assunta per almeno un mese se vogliamo ottenere validi risultati. Non possiede effetti collaterali ma secondo molti non è sempre in grado di aiutarci per risolvere alla grande il problema. Tuttavia per acquistarlo, ed è bene specificarlo, bisogna possedere necessariamente la ricetta del nostro medico di fiducia.