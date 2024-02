Idraulico, non farti più fregare all’ultimo momento | Fai sempre questa operazione prima di pagare

Idraulico, non farti mai più fregare! Prima di pagare e di chiamarlo fai sempre questa operazione. Non te ne pentirai.

Non c’è nulla da fare, tante volte è davvero necessario chiedere l’intervento, magari pure tempestivo, di un idraulico. Difatti certi lavori, a meno che non svolgiamo noi stessi codesta professione, non possiamo farli da soli. Il rischio concreto è quello di peggiorare la situazione e arrivare ad allagare una stanza se non la casa vera e propria.

Fatto sta che un conto è chiamare un libero professionista, un altro un pronto intervento. Nel secondo caso le cifre da sostenere, al di là del lavoro che dovrà essere fatto, saranno molto alte. Tuttavia anche nel primo in tantissimi si lamentano del fatto, come possiamo notare da molti commenti e post che appaiono sui Social, di dover pagare conti eccessivamente salati.

Chiaramente molte volte ciò è determinato dal tempo che il professionista deve dedicare per la sistemazione del guasto nonché della sua gravità oltre che i km che deve macinare per venire a casa nostra. Ed è per questo motivo che sarebbe vivamente consigliato optare per uno che non risiede troppo distante da di noi.

Idraulico, non farti più fregare, corri ai ripari con questa operazione

Oltre a ciò, sarebbe meglio averne sempre uno di fiducia. E se non ne abbiamo ancora uno, magari perché abbiamo cambiato da poco città o zona, andiamo con il classico passaparola tra conoscenti, amici, colleghi di lavoro e vicini di casa. Magari possiamo anche scoprire che il nostro dirimpettaio ne ha bisogno e così possiamo dividere i costi relativi all’uscita.

Certo, non si tratterà di grandissimi risparmi ma vista la situazione di profonda crisi che vige tuttora nel nostro Paese anche poter evitare di spendere delle piccole cifre in più è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo. E se non vogliamo farci fregare dell’idraulico prima di chiamarlo e di pagare mettiamo in atto una semplice operazione.

Verifichiamo costi e prezzi sul Web

Al di là di cercarlo, come poco fa già giustamente consigliato, con il passaparola, possiamo anche fare un salto metaforico sul Web per cercare uno valido, leggendo con molta attenzione le varie recensioni che di solito sono piuttosto numerose. Fatto ciò, una volta che il professionista ci parla della possibilità dei pezzi da sostituire, prima di dare l’ok definitivo, verifichiamo i loro prezzi.

Anche in questo caso il Web può esserci di grande aiuto. Se notiamo che ce li fa pagare molto di più, iniziamo a rizzare le antenne. Ora, un piccolo rincaro ci può anche stare, ma se è quasi il doppio assolutamente no. A quel punto non ci resta che chiedere spiegazioni al professionista ed eventualmente chiamarne un altro più onesto per completare il lavoro.