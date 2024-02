IMU, il trucco del commercialista per pagarla meno | Pochissimi conoscono l’agevolazione

Puoi aggirare il pagamento completo dell’IMU: la maggior parte degli aventi diritto non è a conoscenza di questo vantaggioso cavillo legale.

L’Imposta Municipale Unica rappresenta senza dubbio una delle tasse più osteggiate dai cittadini italiani perché, come nel caso del bollo auto, va a colpire una bene già acquisito dal legittimo proprietario.

Il tributo è stato introdotto nel 2012 e definito dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, numero 23, e sostituisce la precedente ICI. L’IMU colpisce prevalentemente gli immobili, e applica aliquote variabili in base alla destinazione d’uso, che può essere abitazione principale, seconda casa, terreni o lotti commerciali.

La base imponibile dell’IMU è il valore catastale dell’immobile, rivalutato poi in base a specifici coefficienti di redditività. L’aliquota varia in base alla tipologia di struttura e alle specifiche condizioni dell’intestatario; alcuni contribuenti, infatti, hanno diritto a detrazioni assai interessanti, e che permettono di risparmiare centinaia di euro.

Scopri dunque se risulti idoneo a entrare di diritto nella platea dei richiedenti: tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Detrazioni sull’IMU: ecco chi ne può usufruire

Come numerose altre imposte, l’IMU può essere soggetta a sconti e riduzioni qualora il richiedente presenti e certifichi determinati requisiti. Se essa viene applicata alla prima casa, i nuclei con figli di età non superiore ai 26 anni possono ottenere una detrazione di 60 euro per ognuno di essi, oltre che quella canonica di 200 euro riservata alle abitazioni principali.

È possibile altresì ottenere sensibili riduzioni se si attesta di godere della tutela garantita dalla legge 104, riservata solitamente agli invalidi. La normativa nazionale, però, non fornisce indicazioni specifiche in materia per gli invalidi al 100% o al 70% (con o senza indennità di accompagnamento): in questo caso la normativa delega tale facoltà ai singoli Comuni. Saranno proprio questi enti a stabilire l’entità delle detrazioni riservate a disabili, anziani ricoverati in strutture di accoglienza e cittadini residenti all’estero. Come avanzare la richiesta, dunque?

Come scoprire l’importo della detrazione sull’IMU

Considerando che le iniziative in materia, come anticipato, spettano ai singoli Comuni, i richiedenti devono recarsi presso i rispettivi punti informativi, in modo da ottenere una panoramica dettagliata sui propri diritti. Se non è possibile raggiungere fisicamente lo sportello dedicato, si può effettuare la richiesta di informazioni anche tramite telefono o posta elettronica.

Altrimenti, è possibile ricorrere all’aiuto del commercialista di fiducia, che saprà fornire un responso preciso e qualificato in merito a tutte le possibilità a disposizione del singolo utente.