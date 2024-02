Bonus bollette, presenta in fretta questo documento o scordati gli sconti | Ne hai diritto

Bonus bollette, affrettati a consegnare questo documento altrimenti i primi sconti ti arrivano fra mesi.

Parliamoci molto chiaramente, in un momento tanto delicato che stiamo vivendo nel nostro Paese, qualsiasi forma di aiuto, soprattutto economico, è ben vista. Di certo il Governo, sia quello passato che quello attuale, si è dato un gran da fare per istituire Bonus e anche Super Bonus per tendere una mano agli italiani maggiormente in difficoltà.

E di certo uno degli ambiti in cui si necessita di maggior aiuto è quello delle bollette. Non per nulla negli ultimi mesi sono arrivate delle cifre da pagare riguardo ad esse talmente elevata da farci quasi svenire. E ora, che stanno per giungere le nuove, dopo che a dicembre, per via delle festività natalizie, ci siamo dati alla pazza gioia con i consumi, prepariamoci ad affrontarne altre ancora più salate.

Di certo dobbiamo cercare di correre ai ripari, senza sprecare inutilmente energia. E lo dobbiamo fare ogni giorno, responsabilizzando pure i nostri figli a riguardo. Detto ciò per chi non può permettersi, dati e conti alla mano, di pagare le bollette, è stato indetto un Bonus mirato. Il fatto è che per riceverlo in molti casi non bisogna fare un bel niente.

Bonus bollette, presenta subito questo documento o sono guai

No, non bisogna infatti farne richiesta. Difatti è la stessa INPS che comunica all’ARERA quei nuclei che necessitano di tale aiuto che non è ovviamente da sottovalutare visto il terribile periodo che stiamo tuttora vivendo pure in Italia. Non per nulla la crisi è ancora fortissima e non accenna nemmeno minimamente a diminuire.

I rincari poi che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori sono stati pazzeschi e in certi casi decisamente repentini. E la cosa più grave è che pure il vasto ambito alimentare ne è stato colpito a tal punto che tante persone faticano a compiere la classica spesa settimanale. Per loro è stata creata la famosa Carta Acquisti. Peccato che la platea che necessiterebbe di una mano pure in tale direzione sia ben più ampia.

L’importanza di un ISEE bello aggiornato

Tuttavia, tornando all’argomento che ci sta tanto a cuore, ovvero quello del Bonus bollette se volete ottenerlo dove possedere necessariamente un documento. Parliamo dell’ ISEE che deve essere pure sempre essere perfettamente aggiornato e reale. Vietatissimo è cambiarlo, abbassandolo ancora di più, commettendo un reato, con la speranza di ottenere gli aiuti tanto agognati.

Tra l’altro ciò è stato già messo in atto da molti, i classici furbetti del quartierino, che, una volta che sono stati scoperti, perderanno il diritto ai Bonus dei quali avevano giovato e che saranno pure costretti a restituire i soldi. Insomma, non c’è da scherzare anche perché i controlli, soprattutto in questo periodo, sono sempre più agguerriti.