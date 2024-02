Elettrodomestici killer, smetti subito di usare questo | È un vampiro succhia energia

Occhio agli elettrodomestici presenti in cucina: uno di essi fa lievitare l’importo delle tue bollette, cerca di utilizzarlo con parsimonia.

Ogni casa contiene al suo interno un assortimento più o meno variegato di elettrodomestici, a seconda delle esigenze dei rispettivi occupanti.

Tra di essi, vi sono dei veri e propri dispositivi killer, che risultano estremamente energivori a ogni utilizzo e gonfiano quindi le bollette per le utenze domestiche a dismisura.

Uno su tutti i condizionatori dell’aria: questi apparecchi richiedono una notevole quantità di energia per mantenere gli ambienti freschi, e un loro utilizzo prolungato o improprio può aumentare i consumi complessivi.

Anche le asciugatrici, soprattutto se frequentemente in funzione, utilizzano l’energia per riscaldare l’aria ed essiccare i vestiti: forse è meglio optare per un asciugatura dolce accanto al termosifone, e d’estate installare lo stendino all’aria aperta.

Gli elettrodomestici con i consumi più alti

Attenzione anche alla classe energetica di frigoriferi e congelatori: quelli di vecchia generazione risultano meno efficienti rispetto ai modelli più recenti, e un upgrade di tali dispositivi potrebbe incidere significativamente sull’importo delle utenze domestiche. L’uso frequente della lavastoviglie, inoltre, fa impennare i consumi: si consiglia quindi di effettuare lavaggi solo a pieno carico, e di impostare programmi a basso consumo energetico, come quello ecologico.

Arriviamo quindi alla lavatrice: molti pensano, erroneamente, che questo elettrodomestico sia il principale responsabile dei salassi in bolletta. In realtà, essa è pensata proprio per un uso frequente e garantisce la pulizia di tutti i tessuti d’arredo e dei capi d’abbigliamento dei suoi fruitori. È quindi impensabile ridurre drasticamente il suo utilizzo senza incorrere in problemi di igiene personale. Cerchiamo però di non impiegarla a vanvera, in quanto l’Italia vanta le tariffe più alte d’Europa. Secondo un’indagine del portale “Facile.it”, su una media di 220 lavaggi il Belpaese svetta al primo posto con 111 euro, contro i 68 euro della Francia e i soli 53 euro della Spagna!

Il nemico giurato del risparmio

Incredibile ma vero, l’elettrodomestico che consuma di più in assoluto è un dispositivo elettrico compatto e molto sottovalutato: si tratta del banalissimo phon.

In soli 5 minuti, esso è in grado di consumare circa 23 euro di energia elettrica, e moltiplicando tale somma per le volte in cui viene impiegato settimanalmente da tutti i membri della famiglia, si ottiene una cifra da record! Cerchiamo quindi di limitare il suo consumo, e di optare invece per asciugature dolci e pieghe manuali: anche i capelli ringrazieranno…