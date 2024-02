Bancomat, premi questo tasto e puoi prelevare senza carta | Lo fanno già tutti

Esiste un trucchetto per prelevare allo sportello bancomat senza la tessera: premendo un semplice tasto, avrai i tuoi contanti in mano.

Da qualche anno, l’impiego del contante nelle transazioni economiche sta diventando una pratica sempre più rara, e i pagamenti elettronici si configurano ormai come una prassi abituale anche per saldare il conto della colazione mattutina, sia pure anche l’importo di un semplice caffè.

I pagamenti elettronici con carta risultano infatti comodi ed immediati, e sono in genere supportati da robusti sistemi di sicurezza, come l’inserimento di chip, l’impiego di PIN e di tecnologie di crittografia. Questi elementi riducono notevolmente il rischio di frodi e accessi non autorizzati ai propri conti correnti, e in caso di smarrimento o furto le carte possono essere tempestivamente bloccate dai rispettivi proprietari.

Le transazioni con bancomat o carte equivalenti, inoltre, garantiscono la tracciabilità di tutte le spese e promuovono la trasparenza, in quanto offrono la possibilità di consultare i movimenti effettuati grazie a periodici estratti conto, richiedibili anche presso gli sportelli ATM.

Questi dispositivi, ormai diffusi in modo capillare in tutta Italia, permettono di effettuare principalmente versamenti e prelievi, mentre le opzioni di home-banking consentono di eseguire bonifici, giro-conti e pagamenti online in modo facile e sicuro. Cosa accade, però, se ci rechiamo allo sportello senza l’apposita tesserina? Buone notizie: Poste Italiane ha recentemente impostato un pulsante del suo tastierino appositamente per i clienti distratti, in modo da permettere loro un prelievo non solo contactless, ma addirittura cardless!

La rivoluzione di Poste Italiane

Poste Italiane ha introdotto una novità rivoluzionaria, che coinvolge la maggioranza dei suoi sportelli ATM. In molti punti di prelievo, quasi 7.000, è infatti possibile riscuotere del denaro contante anche in assenza della tessera rilasciata dall’Istituto, semplicemente premendo il pulsante 9 del tastierino numerico.

Occorre però avere con sé il proprio smartphone, sul quale dovrà essere installata l’applicazione BancoPoste o PosteID, e collegarsi a una di esse quando ci si trova in prossimità dello sportello ATM. A questo punto, basterà selezionare l’opzione “Prelievo senza carta” tenendo premuto il tasto 9, fino a che la transazione non sarà avviata. Sullo schermo del bancomat comparirà un QR-Code, che dovrà essere scansionato dalla fotocamera del telefono, e all’utente non resta che approvare il trasferimento di denaro, dopo aver selezionato la cifra desiderata. L’applicazione offre anche la possibilità – peraltro molto gradita ai fruitori – di selezionare più di una carta abbinata al proprio profilo, e richiede infine un ulteriore controllo di sicurezza con l’apposizione delle propria impronta digitale. A questo punto, il gioco è fatto: non resta che ritirare i contanti e godersi il proprio shopping a cuor leggero!

I vantaggi del prelievo cardless

I robusti controlli incrociati minimizzano in rischio di furti, in quanto necessitano dell’intervento fisico dell’utente sul proprio dispositivo mobile, che contiene a sua volta sistemi di autenticazione biometrica per garantire l’accesso esclusivo solo al legittimo proprietario.

Vi è inoltre una ridotta possibilità di smarrimento delle tessere, poiché la carta fisica non è coinvolta nella transizione: l’unico requisito essenziale consiste in una connessione a internet stabile e sicura.