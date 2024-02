Bilancio familiare: il trucco del foglio excel per fare come i contabili | A fine mese sarai più ricco

Bilancio familiare, come far quadrare i conti con il trucco excel. Ne rimarrai estasiato.

In un momento di profonda crisi, sia sociale che economica, che serpeggia tristemente nel nostro Paese e che non accenna nemmeno minimamente a diminuire non c’è da dormire sonni tranquilli su soffici guanciali. Tanto più che pure i rincari, che hanno toccato praticamente tutti quanti i settori, sono stati a dir poco spaventosi.

Le spese poi, sia quelle fisse che impreviste, sono molto elevante mentre gli stipendi non sempre sono un granché. E c’è anche chi ha perso il lavoro o ha visto diminuire paurosamente le sue ore. E ciò determina molti soldini in meno a fine mese in busta paga. Insomma, la situazione non è delle migliori.

Il Governo ha sì indetto Bonus e Super Bonus per cercare di dare una mano concreta alle famiglie maggiormente in difficoltà ma non sempre tutto ciò basta dal momento che la platea che necessiterebbe di qualche aiuto in più è decisamente molto basta. Tuttavia anche noi possiamo cercare, nel nostro piccolo, di aiutarci da soli. Di certo il trucco excel può essere un valido alleato in tale direzione.

Bilancio familiare, il trucco del foglio excel

Cominciamo con il dire che vi consigliamo di usare un foglio elettronico di questo tipo perché vi permetterà di fare i conti come si deve, senza fare confusione o dare adito al disordine. Inoltre potrete fare aggiunte e/o modifiche, senza fare danni. Una cosa, quest’ultima, praticamente impossibile se puntate a quello cartaceo.

Ovviamente prima di mettervi al lavoro dovete prendervi del tempo per voi. Niente fretta che, si sa, è una cattiva consigliera. Ora, sappiate che quello che state facendo sarà davvero molto utile a tutto il nucleo famigliare per toccare con mano le vostre spese sia fisse che impreviste. E per capire se c’è qualcosa da sistemare e come correre in tal caso ai ripari.

Come suddividere la lista delle spese

In primis dividete il foglio in due parti, scrivendo quali sono le spese fisse che dovete sostenere ogni mese o ogni tot di tempo. In un’altra ponete quelle che sostenete nella media anche per attività continuative come per esempio il corso di una lingua. E parliamo di quelle fondamentali come per le spese alimentari e la salute. Infine, segnate quelle extra che dedicate allo svago.

Anche qui potete fare una media. Notate che ci sono dei falli o delle spese eccessive in qualche voce rispetto ai vostri guadagni? Se sì provate a capire dove sbagliate e come potete correggere il tiro, riuscendo comunque a vivere una vita sana e più che dignitosa. Puntate al risparmio intelligente evitando compere se non considerate importanti e quando potete lasciate a casa la macchina per andare maggiormente a piedi.