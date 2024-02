Riscaldamento, ora corre lungo il battiscopa | Il nuovo sistema sta spopolando, fa spendere pochissimo

Una nuova tecnologia permette di riscaldare gli ambienti domestici tramite i comunissimi battiscopa: addio finalmente a stufe e termosifoni.

Esistono diversi sistemi di riscaldamento domestico, ognuno con caratteristiche specifiche e adatte alle diverse esigenze degli utenti.

Uno dei più comuni è certamente il riscaldamento centralizzato, che utilizza una caldaia per generare il calore, distribuendolo poi tramite radiatori oppure pavimenti radianti. Questo metodo risulta assai efficiente, ma può comportare costi di installazione elevati per le famiglie.

Per chi cerca una soluzione più mobile e versatile, ci sono invece i termoconvettori, che combinano il riscaldamento a convenzione con la ventilazione forzata. Essi risultano facilissimi da installare e da regolare, ma possono risultare meno efficienti.

Infine, vi sono gli amanti delle stufe a legna o a pellet e dei camini: questa soluzione risulta senza dubbio la più suggestiva, e offre calore vivo in casa; di contro, il rito della regolare pulizia e dello stoccaggio del combustibile può risultare assai noioso e dispersivo. Se cerchi un’alternativa per riscaldare la tua casa senza eccessivi costi, ed evitando di impattare sull’estetica della casa, non perderti il paragrafo successivo: il riscaldamento di nuova generazione potrebbe fare il caso tuo!

Il riscaldamento a battiscopa: cosa sapere

Negli ultimi tempi sempre più utenti hanno optato un sistema di riscaldamento domestico che prevede l’ottimizzazione della funzione dei battiscopa, scelta che permette di eliminare i radiatori, le caldaie e le stufette a convenzione. Il riscaldamento a pavimento risulta infatti un escamotage assai popolare, che consente di riscaldare unicamente le stanze abitate, ma prevede costi di installazione assai elevati.

Un metodo analogo, ma molto meno invasivo, consiste nell’inserimento di tubi di acqua calda o di resistenze elettriche nell’intercapedine retrostante i battiscopa, ovvero i listelli in legno (o materiali simili) che ornano e isolano la congiunzione inferiore tra i muri e il pavimento. Il dispositivo verrà poi nascosto dallo stesso battiscopa, garantendo un riscaldamento completamente invisibile ed efficiente che funziona tramite l’irraggiamento, garantendo così una temperatura uniforme in tutta la casa. Esso solitamente è installato lungo tutto il perimetro dell’abitazione, e l’utente può scegliere tra diverse formule: ad acqua, elettrico o misto, a seconda delle esigenze e preferenze personali.

Il costo del riscaldamento a battiscopa

Come anticipato, il riscaldamento a battiscopa vanta costi assai più economici rispetto al riscaldamento a pavimento, e riesce inoltre a minimizzare l’umidità sui muri di casa.

I costi di installazione si aggirano tra i 100 euro e i 150 euro al metro lineare, operazione che include i tubi, le strutture di sostegno, l’eventuale resistenza elettrica e il lavoro della manodopera qualificata.