Frigorifero, ti basta aprire lo sportello per diventare più povero | Ecco quanti soldi perdi ogni volta che lo fai

Attenzione a come utilizzi il tuo frigorifero: un gesto banale può fare impennare l’importo delle bollette per l’energia elettrica.

Nell’ultimo triennio molte famiglie hanno dovuto affrontare un gravoso carovita, che ha inciso considerevolmente sul carrello della spesa, sulle attività ludiche e persino sul prezzo delle utenze domestiche.

Risparmiare si configura perciò come una necessità, soprattutto alla luce del recente passaggio forzato al mercato libero, che impone ai consumatori di sottoscrivere nuovi contratti, con relative nuove tariffe, con compagnie che erogano gas ed elettricità.

E in casa, ovviamente, ci sono alcuni elettrodomestici il cui funzionamento è indispensabile per garantire uno stile di vita dignitoso e confortevole, in primis il frigorifero.

Esso permette infatti di conservare gli alimenti in condizioni ottimali e li preserva dal deterioramento anticipato, refrigera le bevande e le salse e permette infine di mantenere gli avanzi in buono stato fino alla successiva cottura. Per tale ragione è importante conoscere il suo funzionamento e ridurre gli sprechi, evitando così inaspettati salassi in bolletta.

Come utilizzare al meglio il nostro frigorifero

Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità del frigorifero, occorre adottare pratiche che contribuiscono a ridurre il consumo elettrico, a partire dalla semplice regolazione del termostato. Occorre quindi controllare la temperatura interna del dispositivo, assicurandosi che essa sia impostata tra i 2 e i 4 gradi, mentre il congelatore dev’essere settato intorno ai – 18 gradi: aumentare tale range equivale a gonfiare inutilmente la bolletta dell’elettricità.

È necessario inoltre assicurarsi che le guarnizioni dello sportello siano in buone condizioni. Guarnizioni danneggiate possono permettere infatti all’aria calda di entrare, facendo fuoriuscire quella fredda, e costringono il frigorifero a lavorare di più per mantenere la temperatura interna. Scongelare periodicamente il congelatore evita la formazione di ghiaccio e brina, e migliora l’efficienza energetica. Un’altra accortezza è quella di sistemare il dispositivo lontano da fonti di calore, come i fornelli o le apparecchiature elettroniche: in caso contrario, l’unità dovrà lavorare di più per raffreddarsi.

L’importanza dello sportello

Secondo un recente studio condotto dall’Università della Florida, aprire e richiudere continuamente il frigorifero può rivelarsi deleterio per i consumatori.

Tale pratica può infatti provocare uno spreco energetico annuale tra 50 e oltre 110 chilowattora. Utilizziamo quindi con parsimonia il gesto di apertura e chiusura dello sportello, pianificando di volta in volta cosa si deve prelevare dal frigorifero e riducendo il tempo in cui esso rimane esposto alla temperatura ambiente: il risparmio in bolletta sarà garantito!