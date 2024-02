Bolletta astronomica, colpa di un elettrodomestico killer nella tua cucina | Puoi rimediare così

Un comune elettrodomestico può fare impennare l’importo delle bollette: azzera gli sprechi con pochi e semplici accortezze.

Il risparmio domestico si configura come un’abitudine lodevole, che consente di mantenere una stabilità finanziaria e di costruire fondi di emergenza per gli imprevisti, come le spese mediche o le parcelle del meccanico.

Un comportamento previdente contribuisce inoltre a ridurre lo stress e a mantenere la stabilità economica dell’intero nucleo famigliare, e aiuta a raggiungere obiettivi a breve e lungo termine, come l’acquisto di una casa, l’istruzione dei figli e il pensionamento anticipato.

Per non parlare, poi, della sostenibilità ambientale: ridurre il consumo di risorse attraverso pratiche di risparmio permette di impattare positivamente sull’ambiente, e contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

Molto spesso, però, i consumatori utilizzano in modo errato anche gli elettrodomestici più frequentemente impiegati in cucina, e tale prassi fa lievitare le loro bollette, i cui importi da capogiro incidono notevolmente nel ménage familiare.

Azzera gli sprechi in cucina a partire dal forno

Uno degli elettrodomestici più energivori in cucina è certamente il forno: esso permette di cuocere molteplici alimenti senza ricorrere all’impiego dei fuochi, e di eliminare pratiche quali la frittura. Occorre però sfruttare al massimo il suo calore, cucinando più alimenti contemporaneamente, e riducendo il tempo complessivo in cui il forno resta acceso.

È buona norma anche adoperare il calore residuo, spegnendo il forno qualche minuto prima che il cibo sia completamente cotto, ed impiegandolo per terminare la cottura in modo graduale e sostenibile. Risulta inoltre necessario mantenere sempre il dispositivo pulito, rimuovendo le incrostazioni di grasso e garantendo così al forno un funzionamento ottimale, così come l’abitudine di scongelare con anticipo gli alimenti prescelti per pranzo o cena. Se si ha a disposizione la funzione di convenzione è opportuno sfruttarla: questo metodo di cottura distribuisce il calore in modo più uniforme, e riduce il tempo complessivo di preparazione. Infine, è consigliabile investire in utensili isolanti. Utilizzare teglie e pirofile di buona qualità che conservano il calore, riducendo la necessità di mantenere temperature elevate per periodi prolungati, incide significativamente sull’importo delle bollette.

L’errore più comune in cucina

Secondo recenti studi, molti consumatori in inverno tendono ad utilizzare il forno come un vero e proprio calorifero per gli ambienti, anche quando non hanno necessità di cuocere alimenti al suo interno.

Questa abitudine può fare decisamente impennare le bollette per le utenze domestiche, in quanto il forno non è stato progettato per il riscaldamento degli interni, e il calore da esso prodotto si disperde facilmente. Investiamo piuttosto in stufette elettriche o nell’accensione degli appositi termoconvettori, isolando le stanze ed evitando gli sbalzi di calore.