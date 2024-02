Pensione, puoi andarci molto prima con questi escamotage legali | Lo sanno solo i commercialisti

Pensione, puoi andarci ben prima del previsto. Ecco come puoi fare. I commercialisti lo sanno molto bene.

Indubbiamente l’argomento pensione è uno dei più caldi del momento. Non per nulla si prospetta in tale direzione un futuro non particolarmente roseo per tanti giovani e giovanissimi che si affacciano oggi al vasto mondo del lavoro. Del resto, si sa, quest’ultimo latita e ciò è fonte di grandissima preoccupazione per tantissime persone.

Inoltre molti pensionati si lamentano del fatto di percepire un assegno pensionistico fin troppo basso. E poi c’è pure chi si lagna del fatto di non riuscire ad andare in pensione, nonostante lavori da una vita. Per costoro ora c’è una lieta novella che scalderà non poco i loro cuori. Difatti potranno senza alcun problema andare in pensione in anticipo.

Parliamo di alcuni trucchetti, assolutamente leciti, che conoscono molto bene i commercialisti e che sono in realtà ben pronti a svelarceli per riuscire a realizzare il sogno di diventare pensionati qualche anno prima rispetto alla cosiddetta tabella di marcia. Siete pronti a conoscerli anche voi?

Pensione, come andarci con largo anticipo, i primi trucchetti

Vi sveliamo che esistono, udite udite, ben dieci escamotage per poterlo fare senza alcun problema. Il primo è la celebre Quota 100 che è fattibile per chi tra il 2018 e il 2019 ha compiuto 62 anni di età e possieda 38 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre del 2019. La seconda opzione è la famosa APE Sociale i cui requisiti per accedervi sono decisamente numerosi.

Passiamo ora a una possibilità che è fantastica per le donne. Parliamo di Opzione Donna grazie alla quale alcune lavoratrici possono andare in pensione prima dei 60 anni. Devono avere però almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti mentre 59 se free. I requisiti devono comunque sia essere stati maturati entro il 31 dicembre del 2019.

Tra novità e conferme, tutto quel che c’è da sapere

Parliamo anche dei fondi di solidarietà bilaterali che permettono di andare in pensione a quei lavoratori non coperti dalla Cassa Integrazione Salariale. Esistono anche le pensioni anticipate per lavoratori assai precoci, dunque che abbiamo iniziato a lavorare prima del 19 anni. Qui però bisogna rispettare una serie di caratteristiche. Previsti pure anticipi per la pensione di lavoratori usurati per via del troppo e pesante lavoro.

Altri escamotage sono quelli della isopensione che permette ai lavoratori di andare in pensione con 7 anni di anticipo se l’Azienda non ha più lavoro, nonché della RITA, ovvero la rendita integrativa temporanea anticipata. Infine, è pure prevista la pensione anticipata per coloro che hanno 67 anni di età e almeno 20 anni di regolari contributi.