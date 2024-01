Auto connessa: te la rubano in 5 minuti | Ecco l’errore da non commettere mai

Auto connessa, attenzione! I malviventi in 5 minuti potrebbero portartela via. L’errore da non fare mai e poi mai.

In un mondo che va sempre più veloce e che è molto tecnologico di certo vogliamo avere sempre e comunque, a tutte le ore del giorno e persino della notte, essere costantemente connessi. Ed è per questo motivo che se la connessione a Internet non va o il segnale è debole andiamo immediatamente in tilt.

Lo stesso possiamo dire se capitiamo in un locale dove non c’è campo oppure dove non si ha a disposizione un bel servizio di Wi-Fi. E anche quando parliamo di casa e di auto ecco che puntiamo a servizi che possiamo controllare con un solo click grazie al nostro telefonino che è uno dei nostri più fidati amici e che ci segue ovunque, persino in bagno.

Con la scusa poi che lo usiamo pure per la funzione sveglia non lo spegniamo nemmeno di notte. In ogni caso il fatto di essere sempre connessi può donarci anche effetti molto negativi come il cattivo sonno. E se dormiamo male poi siamo nervosi, non rendiamo bene al lavoro e il nostro metabolismo va in pappa. E poi, la Tecnologia è pure amica dei malviventi. In che senso?

Auto connesse, l’errore fatale da non fare mai e poi mai o te la fregano

Ormai le più grandi truffe viaggiano forte sul Web e in particolar modo sui Social. Qui noi parliamo continuamente della nostra vita e con la pubblicazione di vari contenuti permettiamo pure a chi non ci conosce di sapere chi siamo e che cosa ci piace. Inoltre è così possibile capire quali siano i nostri talloni di Achille.

E capendo per l’appunto dove siamo più vulnerabili i ladri sanno dove possono colpirci con più facilità. Inoltre, stando sempre connessi e collegando la nostra auto al nostro telefonino, potremmo combinare un bel guaio. E parliamo, udite udite, del furto stesso del nostro veicolo. L’errore che non bisogna mai e poi mai mettere in atto se si vuole dormire sonni tranquilli in tale direzione.

Che cosa non fare e come correre ai ripari

Se utilizzate Internet in auto lo fate con il Bluetooth. Fatto sta che sfruttare le varie opzioni e app non badate molto alla sicurezza dal momento che le vostre informazioni, comprese quelle salvate nella vostra sim, non sono crittografate. Insomma, qualche furbacchione potrebbe rubarvi i dati sensibili e a quel punto svuotarvi conti e carte di credito, oltre che rubarvi identità e profili.

Se poi per comodità avete scaricato una delle tante app che vi permettono di aprire la vostra macchina dando l’ok tramite il vostro telefonino siete fritti. Che cosa vogliamo dire? Beh, sappiate che molte di queste app non sono poi così sicure. E poi se vi rubassero il telefono potremmo grazie ad esse aprire indisturbati la vostra vettura. Ergo, evitate di usarle!