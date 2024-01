Allarme tonno in scatola: istamina oltre il limite legale | Se lo hai in casa buttalo subito

Richiamato un lotto di tonno in scatola per elevati livelli di istamina: esamina subito la tua dispensa e controlla se l’hai acquistato.

Il tonno in scatola rappresenta una soluzione immediata e gustosa per preparare velocemente antipasti, primi piatti e anche insalatone quando non si dispone del tempo necessario per confezionare ricette più elaborate, e il suo costo abbordabile lo rende una presenza costante nella dispensa di milioni di italiani.

Nonostante l’elevata presenza di sale, infatti, il tonno confezionato resta uno degli alimenti più quotati dai consumatori, complice la sua versatilità e le lunghe tempistiche di scadenza.

Esistono inoltre le versioni di tonno in scatola al naturale, solitamente gettonate dai salutisti e da chi segue un regime alimentare a basso contenuto di sodio, e molti brand hanno creato linee alternative a quelle più storiche proprio per incontrare le esigenze di questi ultimi.

Un particolare lotto di tonno al naturale in scatola, però, è stato recentemente ritirato dagli scaffali a causa della possibile presenza di istamina oltre i limiti consentiti dalla legge.

Tonno al naturale contaminato: gli effetti dell’istamina

L’istamina è una sostanza chimica prodotta naturalmente dal corpo, e può anche essere presente in alcuni alimenti. Un accumulo eccessivo di questa molecola, però, può dare adito a gravi reazioni allergiche, ed originare fenomeni quali prurito, eruzioni cutanee, gonfiore e congestione nasale.

L’istamina può inoltre originare fastidiosi mal di testa ed emicranie, problemi gastrointestinali (reflusso, acidità e disturbi intestinali), cardiovascolari (negli individui predisposti) e persino influire sul ciclo del sonno. La sensibilità all’istamina varia ovviamente da persona a persona: alcuni individui la assorbono infatti senza manifestare effetti apprezzabili, mentre altri potrebbero rivelarsi più sensibili, ed accusare malesseri anche spiccati. Per tale ragione, si consiglia di verificare la presenza in dispensa del tonno a marchio “Mareblu” in scatola: tutte le specifiche del prodotto ritirato nel paragrafo successivo.

Tonno Mareblu in scatola ritirato dal mercato

Il richiamo si riferisce al tonno “Mareblu VeroNaturale” al vapore, venduto in confezioni da 6 lattine da 60 grammi e da 8 lattine da 60 grammi. Lo stabilimento di produzione si trova a Victoria, Mahè, nelle Isola Seychelles, è identificato dal codice FC01, ed il lotto sotto osservazione è il TMC 23/06/2026.

In caso di rinvenimento, consigliamo quindi di riportare le confezioni presso il punto vendita dove sono state acquistate, e di presentarle al personale incaricato: esso provvederà a effettuare il rimborso, come previsto dalle politiche aziendali.