Poste Italiane, prenditi subito il super sconto: corri a presentare domanda | Risparmi una valanga di soldi

Poste Italiane inaugura uno sconto dedicato ad una particolare fascia di cittadini senza limiti ISEE: prezzi dimezzati allo sportello.

Poste Italiane, fondata nel 1862, è la storica e principale azienda postale italiana, e attualmente fornisce anche numerosi servizi finanziari. Nel 1933, Poste Italiane fu istituita come ente autonomo, e ha gradualmente assunto il controllo di diverse funzioni postali e telegrafiche, ampliando nei decenni successivi la gamma di servizi offerti.

Con l’avvento delle tecnologie digitali, l’azienda ha adattato le sue operazioni al progresso, offrendo agli utenti anche un ricco ventaglio di prestazioni online e potenziando la sua presenza nel settore finanziario.

Nel 2024 Poste Italiane costituisce un conglomerato di servizi postali, bancari e assicurativi, e la sua distribuzione capillare nel territorio la rende un punto di riferimento per milioni di cittadini.

Da sempre attenta alle fasce più fragili delle popolazione, l’azienda ha recentemente varato alcuni sconti dedicati agli utenti più anziani, iniziativa che permette loro di risparmiare quasi il 50% su alcune operazioni agli sportelli. Scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Poste Italiane inaugura il Bonus over 70

Com’è facilmente intuibile, le fasce più anziane della popolazione hanno sviluppato scarsa – se non assente – dimestichezza con le nuove tecnologie digitali. Gli utenti over 70, in particolare, manifestano forti difficoltà nella gestione dei loro smartphone, e non sono in grado di effettuare giroconti, accrediti o bonifici online. Essi sono perciò costretti a recarsi fisicamente presso gli uffici di Poste Italiane.

Per tale ragione, l’azienda ha deciso di introdurre un’agevolazione dedicata proprio a questi ultimi, poco conosciuta ma effettivamente vantaggiosa. Certificando agli sportelli di aver superato i 70 anni di età, i richiedenti possono pagare i bollettini postali 1,13 euro cadauno anziché i 2,13 euro richiesti al resto della clientela. Questo sconto equivale a dimezzare quasi il prezzo del servizio: un vantaggio non indifferente, considerando che la quasi totalità degli anziani non ricorre all’home banking, né sfrutta le applicazioni di Poste Italiane. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l’assenza di limiti reddituali: gli utenti non sono tenuti a presentare alcun documento agli impiegati allo sportello.

Come ottenere il Bonus di Poste Italiane

Per usufruire dell’agevolazione, il richiedente dovrà semplicemente dichiarare la propria età all’impiegato di riferimento, ed egli applicherà immediatamente la riduzione.

Occorre precisare, quindi, che il Bonus non viene assegnato in via automatica, ma dovrà essere cura del cliente richiederlo di volta in volta.