Antifurto auto: rischi una multa salatissima solo per questo errore | Non lo sa nessuno

Antifurto auto, stai davvero molto alto perché se compi questo errore ti becchi una mula super salata.

In un momento decisamente pesante e negativo che ci troviamo nuovamente a vivere nel nostro Paese non c’è granché da festeggiare. Difatti la crisi, che è a dir poco spaventosa, troneggia senza sosta. E che dire dei rincari? Sono pazzeschi e ormai ci pesano sopra la testa come una sorta di spada di Damocle.

Il lavoro poi manca in moltissimi casi. E c’è chi l’ha perso di recente o si è visto diminuire le ore lavorative che si traducono in meno soldi in busta paga. Diciamo pure che non ce la facciamo più. Molti sostengono sui Social che, si sa, sono diventati ormai da tempo una grandissima vetrina per tutti quanti, che si sentono soffocare e che la notte faticano e non poco a prendere sonno.

E in questo clima ecco che aumentano le truffe, comprese quelle online, così come i vari furti. Parliamo sia di quelli in appartamento che delle auto. E così sovente sentiamo suonare a tutte le ore del giorno e pure della notte, anzi soprattutto nel secondo caso, allarmi a gogo che di certo non sono un toccasana per il nostro udito e la nostra salute in linea generale.

Antifurto auto, se compi un errore in particolare sei un multa

Inoltre possono pure spaventarci e crearci dei disturbi del sonno. Dunque la mattina dopo potremo alzarci stanchi e non in grado di affrontare la giornata che ci attende a lavoro. E ciò, capite bene, sarebbe da evitare come la peste. Tanto più che gli allarmi delle auto soprattutto, visto che scattano quando esse sono solitamente parcheggiate all’aperto, possono spaventare pure gli animali.

Non sono pochi i casi in cui sia cani e gatti, alcuni dei quali preferiscono anche nelle ore notturne stare in giardino, magari nelle apposite casette, che a causa di questi rumori molesti hanno accusato problemi a livello acustico o al cuore. Al di là di ciò, che è molto grave e da tenere in conto, c’è anche da sottolineare che se voi lo avete in auto un allarme e fate un particolare errore potete andare nei guai.

Attento alla durata o sono guai

Quante volte vi siete lamentati del fatto che l’allarme dell’auto del vostro vicino è davvero fin troppo fastidioso e che suoni con eccessiva frequenza oltre che per un nonnulla? Altre volte avete pure rivelato che suoni a lungo, ben oltre i 30 secondi. Beh, sappiate che se suonasse più di 3 minuti consecutivi potrebbe, senza se e senza ma, beccarsi una multa e pure assai salata.

Le cifre? Parliamo di 42 euro che però possono lievitare fino a 173 euro. Ovviamente bisogna sottolineare che inserire l’antifurto in auto è comunque un buon deterrente per i malviventi anche se, furbi e scaltri come sono diventati ultimamente, sono sovente in grado di disattivarlo. Inoltre il più delle volte quando notiamo che suoni è per via di un colpo di vento o per l’avvicinarsi di un animale.