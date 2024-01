INPS, se sei in questa lista hai l’obbligo immediato di inviare questo documento | Se non lo fai sei nei guai

INPS, se fai parte di questo gruppo di persone devi tassativamente inviare questo documento o sono dolori!

Attenzione a fare i classici furbetti del quartierino. Difatti se lo faremo rischieremo davvero grosso. L’INPS non scherza. Bisogna essere bei precisi e rimanere costantemente informati e aggiornati su tutte le sue novità e i suoi tanti avvisi. Tanto più che oltre al sito web abbiamo a disposizione un numero verde e gli uffici.

Inoltre pure il CAF e gli stessi Patronati possono darci una mano. Insomma, non abbiamo scuse. Quel che dobbiamo fare, senza se e senza ma, è rigare dritto e consegnare un documento all’Ente se richiesto. Ovviamente dovrà essere perfettamente e correttamente compilato in tutte le sue parti.

La consegna dovrà avvenire telematicamente. Dunque se non siamo in grado di farlo noi dobbiamo necessariamente chiedere aiuto a figli o nipoti oppure ai già citati CAF e Patronati. E dal momento che sono sempre pieni zeppi di cose da fare è opportuno prendere un bel appuntamento con loro a stretto giro,

INPS, se fai parte di questa lista devi mandare questo documento

E ciò è vivamente consigliato dal momento che possiamo consegnarlo solo fino al 29 Febbraio. Insomma, lo avete ben capito, non c’è tempo da perdere e da starsene sugli allori, come si suol dire. Anche perché se non lo consegneremo in tempo potremo andare nei guai e pure seri. E ciò sarebbe da evitare come la peste.

Del resto abbiamo già abbastanza gatte da pelare tra la crisi sia economica che sociale che serpeggia ancora duramente nel nostro Paese e che non ha nemmeno la minima intenzione di diminuire e i pazzeschi rincari che hanno affollato tutti quanti i settori. Fatto sta che, come accennato, vi è una lista di persone che dovrà consegnare il documento in questione.

Il RED, questo sconosciuto

Parliamo di quei pensionati che non sono costretti a consegnare la famosa dichiarazione dei redditi. Al suo posto dovranno invece per l’appunto consegnare la RED. Sapete di che cosa si tratta? Altro non è che una dichiarazione reddituale che va presentata da quei pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito.

Ovviamente devono segnalare anche i redditi del coniuge e dei figli. Chiaramente se poi risultasse che qualcosa sia cambiato in positivo, può essere che il pensionato in questione non possa più risultare idoneo a ricevere un determinato aiuto o comunque nella stessa ugual misura di prima.