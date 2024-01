IA, potrebbe soffiarti il lavoro: se fai parte di queste categorie sta per arrivare la lettera di licenziamento

IA, occhio! Potrebbe soffiarti da un momento all’altro il tuo lavoro. Se appartieni a questa lista rischi davvero grosso.

Il progresso, si sa, ha diverse facce. O meglio, potremmo dire, e pure a buonissima ragione, che ha un rovescio della medaglia a dir poco spaventoso. Già in passato, con la famosa Rivoluzione Industriale, che abbiamo tutti quanti studiato sui banchi di scuola, aveva cambiato e non poco il modo di lavorare e di concepire il lavoro.

Certo, grazie ad essa sono nate nuove professioni e quindi si sono creati nuovi posti per tanti lavoratori. Tuttavia, con il passare inevitabile del tempo, le macchine hanno preso sempre più quel posto per l’appunto che era affidato a un lavoratore. Anche in molte fabbriche andiamo molto sull’automatizzato e sul computerizzato.

Ed è per questo motivo che servono meno persone che si occupino di svariate mansioni così come alcune specializzate nei settori tecnici e informatici. Dunque per accedere anche ad alcune occupazioni per le quali fino a poco tempo fa non era richiesto possedere un diploma ora lo è eccome.

IA, attento, potrebbe soffiarti il lavoro senza se e senza ma

Fatto sta che se da un lato a ciò, come si suol dire, ci abbiamo fatto il callo, ora dobbiamo abituarci al fatto che sia la IA, ovvero la chiacchieratissima Intelligenza Artificiale, a soffiarci il mestiere. Il che con la grande crisi che serpeggia tuttora nel nostro Paese e i continui rincari non è proprio il massimo.

Dunque è davvero tanta la preoccupazione nel cuori di tanti italiani che temono di ricevere la tanto temuta lettera di licenziamento, come è accaduta di recente a tantissimi dipendenti Google. Tuttavia, e ci duole tantissimo ammetterlo, non è solo il settore dell’Informatica e della Tecnologia a poter richiedere il sempre più massiccio utilizzo della IA, così come l’industria.

Le categorie più a rischio

Difatti anche nei negozi già da tempo, soprattutto nei grandi magazzini e nei supermercati, notiamo che la figura del cassiere sta quasi scomparendo. Questo sta dimostrandoci come stiamo davvero andando sempre più in una dimensione poco umana per far vivere una più fredda. Diciamo che grazie a un’App possiamo pagare e organizzare la spesa senza l’aiuto di alcuna persona fisica del personale.

Ciò dimostra che se persino quando andiamo a fare le compere di stampo alimentare ci stiamo già abituando a una situazione del genere che la rivoluzione anche per quanto concerne la IA è sempre più vicina. E ovviamente, con il trascorrere degli anni, ancora più presente nelle nostre vite. Di certo non sarà carina in tanti ambiti ma l’occhio e la mano umana, soprattutto in quelli dove è richiesta maggiore fantasia e manualità, di certo non potrà fare tutto da sola.