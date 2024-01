1590 euro di pensione anticipata solo se hai questo requisito: clamorosa svolta in Italia

Sogni una pensione anticipata con un assegno di ben 1590€? Adesso è possibile se si possiedono questi requisiti. Uno in particolare.

Indubbiamente l’argomento pensioni, nonostante il gran freddo, definibile polare, che ha investito il nostro Paese, lo possiamo definire bollente. Infatti se ne parla dappertutto, dal bar ai supermercati fino ad arrivare ai Social. Se si sussurra che saranno molti giovani a non arrivarci, c’è anche chi si lamenta di percepire un assegno pensionistico troppo esiguo.

È risaputo che per poter accedere alla pensione, che forse ancora in molti non ha capito che si tratta di un merito e non di un diritto vero e proprio, bisogna aver versato allo Stato un numero ben preciso di anni di contributi. Oggi l’età pensionabile si è anche alzata, dal momento che sono richiesti sempre più titoli di studio per poter entrare a far parte del mondo del lavoro in linea generale.

Diciamocelo francamente, con la terza media, oggi come oggi, non si va da nessuna parte. Sono difatti richiesti diplomi di scuola superiore per poter accede anche solo ad una posizione da cameriere o da operaio, tanto per fare degli esempi. In ogni caso se da una parte sempre più giovani studiano fino a tardi e dall’altra sono sempre di meno i pensionati che si rassegnano al loro destino e vogliono continuare a lavorare.

Possibilità di pensione anticipata

Parliamo chiaramente dei cosiddetti pensionati lavoratori che, dai alla mano, sono ben più numerosi di quel che pensiamo. Ovviamente devono segnalarlo all’INPS, perché qualora vengano scoperti a lavorare in nero, perderebbero il diritto alla pensione. Il che sarebbe un vero guaio, perché alla fine non saprebbero di che campare per il resto della vita.

Tanto più che pare che tantissimi pensionati aiutano, economicamente parlando, anche figli e nipoti, che sono sempre più in difficoltà, in questo periodo in cui il lavoro manca. Tuttavia per molti c’è una lieta novella, che scalderà i cuori e non di poco. In poche parole è possibile andare in pensione anticipata con un assegno di 1590€. I requisiti richiesti. Uno in particolare.

Requisiti per la pensione anticipata

Per prima cosa entra in ballo l’età anagrafica. Infatti bisogna aver compiuto i 64 anni di età. Oltre a ciò servono alle spalle 20 anni di età contributiva e verificare che il primo accredito di contributo sia avvenuto dopo il 31 dicembre 1995. Inoltre la pensione non può essere inferiore a tre volte l’assegno sociale.

Detto ciò, per conoscere ulteriori informazioni e cosiddetti cavilli, che poi non sempre tali si rivelano. È opportuno, prima di brindare e festeggiare, consultare l’INPS, chiedendo un appuntamento. È anche importante rivolgersi a un Caf o a un Patronato per verificare che abbiamo tutta la documentazione necessaria in ordine oltre che le carte in regola.