Ridurre le tasse nel 2024 è possibile: il segreto che ti tengono nascosto da anni è stato svelato | La legge è severa

Una riduzione delle tasse nel 2024 sta tenendo banco e non poco. Di che cosa si tratta? Una manovra di beneficio.

Quando si parla di tasse e in lineane più generica del concetto di tassazione, a molte persone sale immancabilmente il sangue al cervello, per così dire. La motivazione è ascrivibile al fatto che secondo molti le tasse sono viste come una palla al piede, o per, come cantava Adriano Celentano nel suo grande successo Svalutation, un buco nello Stato dove i soldi vanno giù.

Col tempo inoltre sono venuti sempre più a galla i cosiddetti furbetti del quartierino, come si suol dire, quando si vuole indicare delle persone poco oneste, che sono diventati pane per la Guardia Di Finanza. Parliamo dei classici evasori fiscali, che sebbene siano sovente ricchi imprenditori, occultano il loro vero patrimonio nei cosiddetti paradisi fiscali, onde potersi godere appieno più denaro.

In poche parole si parla di persone che, una volta nascosti i redditi e il patrimonio che fa di loro dei nababbi, dichiarano il minimo sindacabile allo Stato, in modo da dover versare cifre insignificanti, tenendo per sé la fetta più grossa della torta. La crisi nera in cui viviamo oggi è anche conseguenza di ciò.

L’importanza delle tasse

Non possiamo girarci introno, volenti o nolenti le tasse vanno pagate, odiose o meno che siano, dal momento che i soldi che girano in questo modo possano costituire il giusto motore dell’Economia, che fa anche muovere tutto il resto. Una sorta dunque di ingranaggio principale che se viene a mancare tutto si arresta.

Non va nemmeno di contro nascosto il fatto che in effetti alcune tasse tendono a gravare parecchio sulle nostre finanze e sovente il pensiero di non farcela a far fronte a tutte le spese, influisce negativamente anche sulla nostra salute e sulla produttività per quel che concerne il lavoro. Ora però vi è una lieta novella, che deriva giusto dalla Legge di Bilancio 2024.

Cosa dice la Legge di Bilancio 2024 sulle varie agevolazioni

Anno nuovo vita nuova si dice sovente. In questo caso, terminato il 2023, il Decreto Legislativo n 216 del 30 dicembre 2023 ha ridotto le aliquote IRPEF in ben tre scaglioni di reddito. Si parla anche di somme di denaro erogate come utili per quel che riguarda lavoratori dipendenti privati. manovre che, insieme alla altre, sono direzionate verso un discorso legato alla produttività.

La Legge di Bilancio 2024 ha aumentato nel nuovo anno la soglia di esenzione fringe benefit. Si parla della possibilità di 2000€ per lavoratori dipendenti con figli a carico e di un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico dal 1 gennaio al 30 giugno 2024. Incentivi volti, come appena accennato, a rendere i lavoratori più produttivi poiché meno preoccupati per la loro situazione economica.