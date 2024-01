In pensione a 64 anni, adesso è possibile solo se presenti questo foglio: la svolta per questa lista di italiani

Finalmente una buona novità: dal 2024 è possibile fare richiesta per la pensione anche a 64 anni, ecco tutti i dettagli da tenere a mente.

Il pensionamento rappresenta un traguardo agognato da milioni di cittadini italiani, esasperati dal graduale innalzamento negli anni dell’età utile per accedervi.

La pensione rappresenta infatti la fine della fase lavorativa nella vita di un individuo e un ipotetico stop al suo ruolo produttivo all’interno della società odierna.

Mentre nell’antichità gli anziani godevano di ampia considerazione per la loro saggezza e il loro apporto culturale nella comunità, i frenetici tempi moderni e la zoppicante condizione delle casse statali obbliga invece gli over 60 a versare i contributi per almeno altri 7 anni.

Fortunatamente, però, la nuova Legge di Bilancio ha stabilito nuovi parametri, e sarà possibile richiedere il sussidio a partire dal 64esimo anno di età. Scopriamo nel prossimo paragrafo cosa stabilisce la normativa vigente.

Pensione anticipata a 64 anni dal 2024

Con la nuova Legge di Bilancio si può accedere alla pensione anticipata a 64 anni se si possono certificare almeno 20 anni di contribuiti, e solo nel caso in cui il valore della pensione superi di 3 volte il valore della pensione sociale (fissata a 503,27 euro). Tale valore scende a 2,8 per le donne con un figlio, e a 2,6 con le donne con due o più figli. Attenzione però alla famosa “Opzione donna”: in caso di pensionamento a partire dal 58esimo anno di età, le decurtazioni sull’assegno pensionistico si aggirano tra il 20% e il 30%,

La Legge di Bilancio ha inoltre fissato un tetto massimo per l’importo dell’assegno previdenziale, ovvero 5 volte il minimo previsto dall’INPS. I contribuenti interessati alla pensione anticipata, inoltre, potranno richiedere la cosiddetta “pace contributiva” per riscattare, nel corso del biennio 2024-2025 eventuali buchi contributivi lasciati scoperti dal gennaio 1996 al dicembre del 2023.

Altri requisiti per la pensione anticipata

Per accedere alla pensione anticipata a 64 anni, inoltre, occorrerà aver accumulato un montante contributivo pari ad almeno 402.044,56 euro.

Per quanto riguarda infine la quota 103, essa sarà prorogata anche nel 2024, anche se con alcune restrizioni. Le finestre di uscita dal lavoro, una volta maturati i 62 anni anagrafici con 41 anni di contributi, sono passate da 3 a 7 mesi per i lavoratori privati, e da 6 a 9 mesi per quelli pubblici. Da tenere a mente che, in questo caso, l’assegno previdenziale comporterà un taglio permanente degli importi mensili, nonostante la norma preveda la possibilità di continuare a lavorare fino al successivo pensionamento definitivo, godendo nel frattempo di un bonus in busta paga.