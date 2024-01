Risparmio acqua: oggi è possibile solo con questo trucco mai svelato prima | La svolta che salva il tuo portafoglio

Ecco i trucchi più efficaci per tagliare il consumo di acqua senza rinunciare ai comfort: una vera manna per il portafoglio e il pianeta!

Il consumo consapevole di acqua risulta di vitale importanza per diverse ragioni, in primis per la sostenibilità idrica. Sfruttare l’acqua in modo oculato aiuta infatti a preservare le riserve, garantendo che siano disponibili anche per le generazioni future.

In secondo luogo, un corretto impiego dell’acqua contribuisce a mantenere gli equilibri degli ecosistemi acquatici, ma anche il rispetto e la salute delle biodiversità terrestri.

Oltretutto, la depurazione e distribuzione di acqua richiedono un impiego massivo di energia, e ridurne il consumo equivale a ricevere bollette più leggere, oltre che agevolare la sostenibilità ambientale complessiva.

Vediamo quindi come risparmiare sul consumo di questa risorsa preziosa: il portafoglio e il pianeta ringrazieranno!

Come risparmiare sulla bolletta dell’acqua

La prima regola fondamentale riguarda la manutenzione e la riparazione di guasti nell’impianto idrico domestico: una singola perdita dal rubinetto, infatti, può comportare lo spreco di 5 litri di acqua al giorno. Lo stesso vale per le modalità di utilizzo dello stesso: è bene chiudere bene le manopole montate sul lavello o sui sanitari, ed evitare di lasciar scorrere l’acqua a vuoto anche quando si compiono azioni rapide come il lavaggio delle mani e dei denti. In tal modo è possibile risparmiare circa 6 litri di acqua al giorno.

Per quanto riguarda invece il reparto cucina, si consiglia di riciclare l’acqua di cottura delle verdure e della pasta, e di sfruttarla per il risciacquo veloce di piatti e utensili prima del loro inserimento in lavastoviglie. Quest’ultimo elettrodomestico, inoltre, dovrebbe risultare appartenente alla classe A, o superiore, ed esser sempre e solo avviato a pieno carico, ed il medesimo consiglio si applica anche alla lavatrice. È bene inoltre dotare il water di uno sciacquone a doppio tasto, strategia che consente di risparmiare fino a 100 litri di acqua al giorno (quelli con un pulsante unico arrivano ad impiegare fino a 16 litri a ogni getto). Cattive notizie, infine, per gli amanti della vasca da bagno: detergersi in doccia comporta un risparmio annuale di circa 1.300 litri all’anno!

Altri suggerimenti utili

Quando si abbandona la propria abitazione a causa di trasferte lavorative prolungate, oppure in caso di ferie, è sempre buona norma disattivare l’impianto centrale, in modo da scongiurare le perdite e i relativi allagamenti.

Per quanto riguarda invece il giardino, l’orto e le piante da arredo, si consiglia di ricorrere sempre all’acqua dei pozzi, temporizzandone i gettiti con un timer e programmandoli nelle ore meno calde, in modo da garantire un’evaporazione più lenta e costante.