Bollo auto, non devi pagarlo assolutamente se rientri in questa fascia di italiani | Non te lo ha mai rivelato nessuno

Buone notizie per gli automobilisti italiani: adesso è possibile evitare legalmente il pagamento del bollo.

La tassa automobilistica, comunemente conosciuta dai proprietari dei veicoli come bollo auto, rappresenta un onere finanziario annuale piuttosto osteggiato, in quanto va a colpire beni già acquistati dai legittimi proprietari. Il suo scopo principale, infatti, è quello di finanziare le spese legate alle infrastrutture stradali, garantendo così la manutenzione e lo sviluppo delle reti automobilistiche.

Questa imposta varia in base a vari elementi, come la potenza fiscale della vettura, il tipo di carburante utilizzato, e la Regione nella quale è stata registrata.

Le tariffe del bollo possono differire, infatti, di Regione in Regione, a causa delle varie politiche locali e della diversificata gestione delle strutture stradali.

In alcuni casi, però, è possibile evitare a piè pari il pagamento del bollo auto: scopriamo nel prossimo paragrafo chi ha diritto all’esenzione dall’imposta.

Esenzione dal bollo auto: cosa prevede la legge

I primi esempi di esenzione riguardano i veicoli ecologici, ovvero quelli con alimentazione elettrica o ibrida. Essi godono spesso di esenzioni complete (almeno per i primi anni) o parziali, a seconda della giurisdizione regionale di riferimento. Lo stesso vale per i veicoli d’epoca oppure storici, che beneficiano spesso di tariffe ridotte o della completa esenzione a seconda dell’anzianità e dell’anno di immatricolazione.

Alcune giurisdizioni offrono inoltre esenzioni o agevolazioni per i veicoli guidati da utenti con disabilità, in modo da favorirne l’integrazione e la mobilità sul territorio. Anche le vetture pubbliche o di servizio, come i mezzi delle Forze dell’Ordine, possono beneficiare dell’esonero, così come alcuni cittadini in particolari situazioni di difficoltà economica. Secondo l’avvocato Angelo Greco, però, c’è di più: esisterebbero infatti altre 2 casistiche in cui il pagamento del bollo non è previsto dalla normativa.

I casi speciali di esenzione dal bollo auto

L’avvocato Angelo Greco ha pubblicato un video sulla piattaforma YouTube, in cui informa gli utenti circa alcune ulteriori casistiche specifiche in cui è prevista l’esenzione dal bollo auto. La prima di esse si verifica in caso di perdita di possesso del mezzo, ovvero qualora il legittimo proprietario subisca il furto del veicolo. Infine, anche le auto sottoposte a fermo amministrativo risultano esenti dal pagamento dell’imposta.

Ricordiamo che il mancato pagamento del bollo auto può comportare diverse sanzioni, a partire dall’applicazione di multe, fino alla maturazione di interessi di mora. In casi estremi, le Autorità possono procedere con il sequestro del veicolo e con il divieto di circolazione, che possono sfociare a loro volta nel ricorso a Tribunali o ad agenzie di recupero crediti.