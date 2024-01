Bonus psicologo 2024: se sei in questa lista ricevi 1500 euro | E’ tutto stabilito

In arrivo finalmente il Bonus psicologo 2024: fino a 1.500 euro per gli aventi diritto, ecco le date di partenza e i requisiti da esibire.

Oggi più che mai, la salute mentale assume un’importanza prioritaria nella vita di ogni individuo, e influenza il benessere generale della collettività e la qualità della vita. Essa riveste infatti il ruolo di indicatore chiave per l’equilibrio emotivo, psicologico e sociale di una persona, e influenza il modo in cui essa affronta le situazioni di stress e gestisce i rapporti interpersonali.

Una buona salute mentale non implica solamente l’assenza di disturbi psichiatrici, ma anche la capacità di affrontare le sfide quotidiane, sviluppare relazioni sane e perseguire obiettivi personali.

Soprattutto alla luce dei recenti casi di cronaca, la consapevolezza dell’importanza di tale branchia è un trend in crescita, poiché condiziona anche l’efficienza lavorativa e le relazioni familiari, nonché la propensione a gestire correttamente le proprie emozioni, evitando exploit spesso rischiosi.

Per tali ragioni, il Governo ha stanziato il Bonus psicologo anche per l’anno in corso, ed è pronto a garantire 1.500 euro agli aventi diritto. Vediamo quali sono i dettagli e i requisiti per accedere all’agevolazione statale.

Il Bonus psicologo 2024

Sebbene il Bonus sia stato approvato, occorrerà attendere la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che stabilirà nero su bianco lo stanziamento dei primi fondi, ovvero 5 milioni di euro, riservati alla manovra. In seguito l’INPS compilerà una circolare attuativa cui seguiranno 30 giorni di informativa per far conoscere ai cittadini le modalità e i requisiti per l’approvazione delle richieste.

Sappiamo però che il Bonus psicologo sarà costituito da un contributo economico, spendibile per l’ammontare massimo di 50 euro a seduta, per un massimo di 1.500 euro complessivi. I requisiti fondamentali per richiederlo sono l’attestazione della residenza in Italia e ISEE inferiore ai 50.000 euro annui. Ovviamente, più l’indicatore risulta basso, maggiore sarà l’importo del contributo statale. La soglia massima dei 1.500 euro, ad esempio, sarà accessibile ai richiedenti che dimostrano un reddito entro i 15.000 euro annui. Coloro che invece percepiscono un reddito tra i 15.000 euro e i 30.000 euro, la soglia scende a 1.000 euro, mentre i cittadini con ISEE superiore ai 30.000 euro ma inferiore ai 50.000 euro avranno a disposizione 500 euro in totale. Per ognuna di queste tranche, resta comunque il limite di 50 euro spendibili a seduta, a prescindere dall’identità e dal tariffario del terapeuta prescelto.

Come richiedere il Bonus psicologo

Per richiedere il sussidio, bisognerà accedere al sito dell’INPS con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, ed entrare nella sezione dedicata “Contributo sessioni psicoterapia”. È possibile altresì richiedere assistenza agli operatori qualificati telefonando gratuitamente al numero verde 803.164, oppure da rete mobile al numero 06.1641164, purché muniti di ISEE aggiornato e certificato.

Si prevede l’erogazione complessiva di circa 3.000 voucher da 1.500 euro; per tutti i restanti dettagli dell’iniziativa non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.