Fari appannati: basta utilizzare solo un prodotto miracoloso | Questo trucco non lo conosce nessuno ma esiste da anni

Se la superficie dei tuoi fari appare appannata e opaca, niente paura: con 2 semplici mosse li riporterai allo splendore originario!

I fari delle auto sono delle componenti cruciali per la sicurezza stradale, e svolgono una funzione essenziale nell’illuminazione del percorso del conducente in condizioni di visibilità limitata.

La loro utilità appare evidente soprattutto durante le ore notturne oppure in presenza di condizioni meteorologiche avverse, come forte nebbia o bombe d’acqua improvvise durante la marcia, e consentono al guidatore di identificare ostacoli, segnali stradali e altri veicoli in movimento.

Essi consentono altresì di segnalare la propria presenza agli altri utenti della strada, e i potenziali malfunzionamenti delle luci potrebbero di conseguenza originare rovinosi incidenti stradali o fastidiosi rallentamenti.

In commercio esistono diversi tipi di fari: vediamo le principali differenze che li caratterizzano, e come provvedere correttamente alla loro pulizia esterna.

I tipi di fari installati sui veicoli

I fari alogeni sono tra i più diffusi, e sono caratterizzati da una luce bianca e brillante, nonché da una buona resa visiva. La tendenza moderna, tuttavia, sembra orientata verso i fari a LED, noti per la loro efficienza energetica superiore e per maggiore ciclo di vita, rispetto agli alogeni. I LED producono una luce più intensa, e migliorano ulteriormente la visibilità notturna.

Un’alternativa avanzata agli alogeni e LED possono essere i fari allo xeno, conosciuti anche come High Intensity Discharge (HID), che generano luce tramite una scarica di gas che rende il bagliore più intenso. Questi ultimi, però, possono risultare estremamente costosi quando si tratta di sostituire i precedenti. Una recente innovazione, infine, sono i fari a matrice di LED, che consentono di adattare dinamicamente la distribuzione della luce in base alle condizioni del traffico. Questa tecnologia avanzata offre un controllo più preciso dell’illuminazione, riduce le possibilità di abbagliamento e migliora l’efficienza complessiva del mezzo.

Come detergere correttamente i fari dell’auto

Talvolta, nemmeno i prodotti specifici più aggressivi riescono a rimuovere la patina opaca dalla superficie dei fari: che fare i questi casi?

La soluzione arriva dal web: secondo un tutorial caricato sulla piattaforma TikTok, è possibile sostituire sgrassanti e detergenti con un semplice prodotto di uso comune, presente nei bagni di tutte le case. Nella fattispecie, si tratta del balsamo per capelli. Incredibile ma vero: versando una noce di prodotto su un panno, e strofinandolo delicatamente sui fari fino alla formazione di una schiuma corposa e profumata, si otterranno in pochi secondi vetri puliti e scintillanti! Ricordiamo, però, che in seguito alla detersione è necessario rimuovere interamente il prodotto con generose secchiate di acqua.