Risparmiare sul riscaldamento, adesso è possibile: ecco il trucco che ti farà risparmiare un sacco di soldi

Con pochi e semplici accorgimenti puoi ridurre significativamente le spese per il riscaldamento domestico: ecco come alleggerire la bolletta.

Se l’inverno del 2023 si è rivelato piuttosto tiepido rispetto alle temperature medie del periodo negli anni precedenti, il 2024 ha portato con sé taglienti ondate di gelo in tutta la penisola, situazione che – secondo le previsioni attuali – si protrarrà ancora per settimane.

Di conseguenza, milioni di cittadini sono costretti a riscaldare gli ambienti domestici con l’aiuto di stufe a legna o a pellet, oppure tramite i più diffusi termosifoni.

L’importo delle bollette del gas, però, rappresenta un grattacapo ricorrente per molti contribuenti, in quanto i progressivi rincari ne hanno fatto lievitare le tariffe: come ottimizzare, dunque, il calore in casa senza svenare il portafoglio?

Di seguito le strategie più efficaci per prevenire il salasso senza rinunciare al doveroso comfort domestico.

I trucchi per risparmiare sul riscaldamento di casa

Sembra scontato, ma per risparmiare sull’importo della bolletta il primo step è usufruire di un termostato programmabile e di utilizzarlo in modo oculato, abbassando la temperatura quando non si è presenti nell’abitazione o durante le ore notturne. Peraltro, molti esperti consigliano di dormire in ambienti leggermente più freddi per migliorare la qualità del sonno e mantenere la giusta umidità nelle stanze: perché non unire l’utile al dilettevole?

In secondo luogo, occorre assicurarsi che la casa risulti ben isolata a livello termico. Conviene quindi sigillare eventuali fessure e aperture con gli appositi paraspifferi, meglio ancora se si dispone di finestre con doppi vetri. Inoltre, è necessario assicurarsi che porte e finestre risultino ben chiuse, in modo da scongiurare le dispersioni di calore. In tal senso, anche tenere le tende e i serramenti chiusi può fornire un utilissimo isolamento extra. L’utilizzo dei termoconvettori e delle stufe elettriche, poi, dovrebbe essere destinato ai locali maggiormente frequentati e vissuti dal nucleo familiare, come ad esempio il bagno, la cucina o le camere da letto, evitando così gli sprechi inutili.

Altri suggerimenti per risparmiare sul riscaldamento

Passiamo ora alle strategie preventive: in primis è necessario verificare periodicamente lo stato della propria caldaia, provvedendo anche ad effettuare le manutenzioni previste dalla normativa vigente. Un dispositivo inefficiente, infatti, può consumare più energia, e gravare così di riflesso sulla bolletta.

Infine, si consiglia di provvedere anche allo sfiato e alla pulizia di tutti i radiatori: la polvere e gli accumuli ostacolano infatti il trasferimento del calore all’esterno.