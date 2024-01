INPS ti toglie la pensione se non presenti subito questo documento: italiani in ginocchio

L’INPS pronta, senza se e senza ma, a toglierti la pensione se non consegni subito questo documento. Non scherzare!

Un’altra bella e super batosta in arrivo per tantissimi italiani che non ne possono davvero in più e sono sostanzialmente in ginocchio. Non basta la crisi che ha colpito da tempo il nostro Paese e che non ha nemmeno la minima intenzione di andarsene o di diminuire un poco. E nemmeno i rincari che hanno toccato tutti quanti i settori e che sono stati a dir poco spaventosi.

Il lavoro è poi sempre meno e c’è chi l’ha perso o ha visto diminuire paurosamente le ore lavorative. E ciò si è concretizzato in meno soldini a fine mese in busta paga. E poi ci sono i pensionati che sovente si lamentano di percepire un assegno pensionistico eccessivamente basso. E fra di essi figurano pure tanti vip.

Fatto sta che ora per loro e non solo è in arrivo una terribile doccia fredda. Anzi, possiamo definirla, e pure a buona ragione, super gelata. Difatti parliamo della perdita della stessa pensione qualora non presentassero un documento che è molto importante e che in realtà è pure assai conosciuto.

L’INPS ti toglie la pensione se non presenti questo documento

Il punto non è che devono solo consegnarlo ma devono pure rispettare una data ben precisa di consegna. Si tratta del 29 Febbraio 2024, dunque tra non molto. Ed è per questo motivo che visto che cosa si rischia qualora non lo si consegni perfettamente compilato e in tempo che bisogna mettersi in moto fin da ora per evitare il disastro.

Anche, perché si sa, la burocrazia ha talvolta dei tempi bei lunghi e gli uffici ai quali sostanzialmente dobbiamo rivolgerci per completare la compilazione del documento in oggetto sono sempre molto affollati e impegnati. Ergo sarebbe bene prendere subito un bel appuntamento per evitare di non riuscire poi a prenderlo in tempo.

Come correre ai ripari

In ogni caso il documento che bisogna consegnare entro e non oltre la fine del mese di Febbraio 2024, che è praticamente alle porte, è la famosa dichiarazione dei redditi per coloro ai quali è stata richiesta espressamente. Tutti gli altri invece dovranno, senza se e senza ma, procedere all’invio del modello RED che altro non è che la dichiarazione della situazione reddituale.

E’ fondamentale perché è strettamente connessa all’atto di usufruire di alcuni aiuti o agevolazioni a seconda del proprio reddito. Tuttavia non sono l’INPS, che attende la documentazione telematicamente, ma anche i vari CAF e Patronati sono a disposizione dei cittadini per aiutarli a capirci qualcosa di più. E quest’ultime realtà sono pure disponibili ad a compiere il famoso invio.