Risparmiare soldi al veterinario è possibile: ecco il segreto nascosto a milioni di italiani

Il conto salatissimo di un veterinario può realmente essere dimezzato? A quanto pare sì. Ecco come fare.

Possedere un amore di pelo al giorno d’oggi è una cosa molto comune. Non per nulla si va dicendo che il miglior amico dell’uomo è per l’appunto il cane. Non sono in pochi infatti coloro che decidono di adottare un amico a 4 zampe al fine anche di non sentirsi eccessivamente soli e di avere, qualcuno in più da amare.

Stessa cosa possono dire anche i padroni di gatti. Si dice che cane e gatto di solito non vadano d’accordo ma è una cosa vera solo fino a un certo punto, dal momento che spesso si vedono tantissimi di questi animali convivere perfettamente in una famiglia. Anzi, capita a volte che dei cani, specie se di grossa taglia, possano anche essere assai protettivi nei confronti degli amici gatti.

Il problema sta nel fatto che purtroppo, essendo ovviamente anche loro esseri viventi, possono talora ammalarsi. Per poterli curare è necessario l’intervento di un medico, in questo caso di un veterinario. Le cure di questo professionista sovente non sono particolarmente convenienti. Tuttavia c’è sempre un modo per ridurre i costi.

La salute del nostro amore di pelo prima di tutto

Va subito detto che questo escamotage e la possibilità di ridurre i costi della cure veterinarie, vale solo per quel che riguarda i cani, sebbene ciò potrà dare un dispiacere ad amanti e padroni di gatti. Un cane, come del resto anche un gatto, specie se di appartamento, risente molto come prima cosa dell’ambiente in cui vive.

Se un cane si ritrova a vivere in un ambiente sereno come prima cosa e secondariamente viene fatto mangiare correttamente, portato a fare due passi non appena possibile e tenuto lavato e pulito al punto giusto, ovviamente si ammalerà molto meno e di conseguenza necessiterà di meno di cure mediche veterinarie.

Le razze meno avvezze ad ammalarsi

Ci sono tutta via ben cinque razze canine che a quanto pare possiamo definirle meno soggette alle malattie che normalmente li colpiscono. Ergo i loro padroni se tratteranno i loro tesori di pelo con i dovuti riguardi, dovranno portarli di meno dal veterinario. In questa maniera potranno tenere più soldini in tasca.

Le cinque razze canine sono il Labrador o il Golden Retriver, in genere con un’autentica salute di ferro, il Beagle, un cane da caccia, quindi con una forte tempra e il Cavalier King Charles Spaniel, un cane estremamente robusto e di salute forte. Infine chiudiamo con il Chihuahua, anch’esso molto refrattario ad ammalarsi nonostante la piccola mole.