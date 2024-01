Intesa Sanpaolo: se fai parte di questo circuito rischi di perdere i risparmi di una vita | Ecco cosa sta succedendo

Intesa Sanpaolo, se fai parte di questo particolare circuito corri subito ai ripari o perdi un botto di soldi!

Cattive, anzi, cattivissime notizie per molti contribuenti e correntisti. Come sarebbe a dire che per alcuni di loro la situazione si mette male? A quanto pare ci sono ennesimi cambiamenti ” in ballo” per chi è cliente Intesa Sanpaolo. Tuttavia non per tutti. No, difatti si parla di chi fa parte di un particolare circuito che è dunque bene conoscere.

Parliamo, dati e sondaggi alla mano, della bellezza di 2milioni di persone, anche se a quanto pare il loro numero potrebbe addirittura duplicarsi o triplicare. Capite dunque che parliamo di numeri pazzeschi e da far ghiacciare il sangue nelle vene. In ogni caso c’è da dire che la Banca già da tempo ne stava parlando.

Successivamente con l’arrivo dell’anno nuovo e la conclusione delle festività natalizie, è arrivata la comunicazione ufficiale che ha lasciato basiti i più. Altri però, ed è doveroso sottolinearlo per dovere assoluto di cronaca, non ci sono rimasti male e pare che l’abbiano accolta molto bene.

Intesa Sanpaolo, se fai parte di questo circuito rischi di perdere tutto quanto

Tanto più che quello che sta succedendo, che è decisamente innovativo, ha già avuto una sua prima fase in autunno, più precisamente nel mese di ottobre 2023. Fatto sta che ora si prevede un’operazione più massiccia soprattutto per il mese di Febbraio 2024 che è praticamente alle porte e che sarà particolarmente caldo anche per quanto concerne il tema pensioni.

In ogni caso pare che ciò che sta facendo Intesa Sanpaolo non riguardi i pensionati visto che riguarderebbe perlopiù correntisti più giovani e comunque sotto la soglia dei 65 anni di età anche se ci possono essere sempre e comunque delle eccezioni. Fatto sta che più si alza l’età e più la diffidenza verso questo cambiamento diventa elevata. Vediamo di che cosa si tratta.

I pro e i contro del cambiamento

In poche parole visto che ci stiamo muovendo sempre più in un mondo Social, Tecnologico e Virtuale la Banca ha pensato bene di proporre a tanti di spostare i propri conti in quelli digitali. Parliamo dunque del circuito Isybank. Fatto sta che alcuni temono, nel corso dei vari trasferimenti necessari, di rischiare di perdere parecchi soldi. E parlano soprattutto dei risparmi di una vita.

Tra i vari vantaggi di questo cambiamento ci sono quelli di avere sotto mano il proprio conto corrente e di avere a disposizione a orari più distesi uno staff mirato di persone competenti che potranno aiutarci nel caso di bisogno. Inoltre si potrà contare su costi ben più bassi a livello di gestione, compresi quelli per l’effettuazione di bonifici, quelli Sepa inclusi.