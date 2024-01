Allarme carta prepagata: potresti ritrovarti la Guardia di finanza sotto casa solo per questo | Lo fanno tutti

Attenzione, con la carta prepagata potresti trovarti la Guardia di Finanza alla porta! Ecco cosa non fare.

Al giorno d’oggi, che si abbia un lavoro, cosa per altro non impossibile ma assai difficile, per lo meno con un posto fisso e/o un contratto sicuro, oppure no, è assolutamente necessario possedere un Conto Corrente, sia esso bancario oppure postale. Questo perché già da tempo, ma più che mai ora, stanno cambiando repentinamente le diverse modalità di pagamento.

Infatti già da dopo il terribile avvento del Covid-19, sono diventati quasi obsoleti i pagamenti in contanti, per ragioni in quel caso in primis di sicurezza. Anche adesso che siamo praticamente ritornati alla tanto agognata normalità, ovvero com’era prima che la terribile pandemia esplodesse, i POS continuano a regnare sovrani.

Addirittura ora le nuove rivoluzioni stanno anche ponderando la possibilità di effettuare dei ritiri di denaro non solo agli sportelli bancari o postali, ma anche in alcune determinate attività, dal momento che ci sono alcuni servizi il cui costo è così irrisorio che non avrebbe alcun senso effettuare un pagamento in via telematica.

La comodità della carta prepagata

Come ben sappiamo, una volta aperto il nostro Conto Corrente e versate delle cifre di denaro, oltre che aver comunicato le coordinate al nostro datore di lavoro ove accreditare lo stipendio mensilmente, siamo in possesso di una carta digitale che ci consente non solo di prelevare il denaro, ma anche di pagare attingendo direttamente dal nostro Conto Corrente.

Un’ altra possibile soluzione è rappresentata dalla carta prepagata. In poche parole non si tratta per l’appunto di una carta sulla quale abbiamo la possibilità di caricare del denaro che non rimane tracciato o dichiarato al Fisco. In breve possiamo, a differenza del CC regolare dove ogni versamento va contrassegnato con causale, caricare dei soldi ricevuti anche brevi mano, senza dire nulla a nessuno.

Attenzione ai controlli

Ovviamente con la carta appena menzionata possiamo anche effettuare dei pagamenti, esattamente come con il CC, ed è proprio qui che risiede il particolare a cui va prestata molta attenzione. Troppi pagamenti effettuati con la carta prepagata potrebbero allertare le forze dell’ordine, specie se questa è collegata in qualche maniera al nostro Conto.

La Guardia di Finanza in alcuni casi ha rintracciato e notificato alcuni movimenti sospetti collegati a determinate carte prepagate, da cui sono stati allertati e non poco. Un altro particolare a cui fare attenzione è alle quantità e alle somme di denaro che possono essere caricate e/o prelevate. Non devono mai essere troppo grandi o desterebbero sospetti di tentata evasione.