Addio strisce blu: adesso puoi parcheggiare dove vuoi in maniera totalmente gratuita | Novità in arrivo

Parcheggi a pagamento, le strisce blu potrebbero sparire e risolvere il problema dei parcheggi a pagamento.

Una piaga che indubbiamente sta facendo rodere il fegato a moltissimi guidatori, specie se sono tenuti per ragioni di lavoro o per altri motivi a recarsi in città, specialmente se in una zona centrale, sono i parcheggi a pagamento, ovvero le terribili strisce blu. Parcheggiare dove sono presenti è infatti una cosa terribilmente odiosa e assai costosa.

Non per nulla i prezzi stanno, o per dirla meglio sono, aumentati sistematicamente e non li possiamo per nulla definire convenienti. Anzi, di contro possiamo anche dire che sono diventati, specialmente in città, terribilmente proibitivi, per utilizzare una terminologia nettamente agli antipodi.

Adesso pare che stia prendendo piede invece una lieta novella in questa direzione, capace invece di far tirare un autentico sospiro di sollievo. Si parla in questo caso della possibilità assoluta invece di parcheggiare totalmente free. Che cosa vogliamo dire e in che senso? Nel senso che a breve le cosiddette strisce blu potrebbero non avere più valore.

La rosea prospettiva di un parcheggio totalmente free

Sembra un miraggio eppure è proprio così,. Sì, avete capito bene, pare che le righe blu, ovvero i segnali del parcheggio a pagamento, potrebbero realmente a breve non valere più e che il parcheggio possa diventare dunque totalmente free. Attenzione, non stiamo parlando di orari al di fuori di quelli segnalati, ma di usufruire free di un parcheggio, anche se in linea teorica a pagamento.

Infatti, lo ricordiamo per assoluto dovere di cronaca, i parcheggi, anche in centro città e così come pure per le pericolosissime ZTL, che hanno degli orari appunto dove sono attive, possono essere a pagamento normalmente solo in una determinata fascia oraria. Stesso discorso valido anche per quelli a limite di tempo. Ma chi può realmente parcheggiare senza pagare?

Auto ibride ed elettriche privilegiate, ma a determinate condizioni

Parliamo di chi possiede della auto ibride ed elettriche. Difatti pare che una vettura del genere tranquillamente essere parcheggiata dentro le strisce blu senza che debba pagare l’odiosa tariffa, per altro molto salata, per poter sostare in loco tutto il tempo necessario. Attenzione però, perché è più facile a dirsi che a farsi e solo in determinate condizioni.

In primis il guidatore deve sincerarsi di possedere, esposta nella dovuta nicchia sul parabrezza interno, l’assicurazione pagata e non scaduta, che può ugualmente essere passibile di multa. In secondo luogo, visto che non tutti i comuni hanno aderito a tale iniziativa, è tenuto a fare un salto metaforico sul sito del Comune dove deve recarsi e, qualora la risposta sia positiva, inserire la sua targa nell’apposita sezione indicativa.