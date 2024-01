Patente, rischi fino a 30.000 euro di multa se il documento non lo porti con te | Non sfuggi alla legge

Attenzione alla patente! Una volta conseguita poi non va messa in un cassetto per, così dire, dimenticarsene. Multe salatissime in arrivo.

Sono in tanti che aspettano con ansia i 18 anni di età, nel nostro Paese, dato che in America ne bastano 16, per iscriversi a scuola guida e sostenere tutti gli esami necessari per conseguire la patente di guida, e rendersi, per lo meno per quanto concerne gli spostamenti, autonomi e indipendenti.

Una volta compiuti i giusti anni di età dunque bisogna iscriversi, come già detto, alla scuola guida e iniziare a frequentare i corsi, che poi porteranno fino agli esami, uno teorico e uno pratico per l’esattezza che, una volta superati, consentiranno il conseguimento della patente di guida selezionata.

Quella più classica che in tanto puntano a conseguire compiuti i 18 anni, è indubbiamente la B, ovvero quella per l’automobile. Come già spiegato però in diverse sedi, un errore clamoroso da non commettere mai e poi mai è quello di, una volta ottenuto l’abito tesserino plastificato, sedersi sugli allori e fare come se fossimo dei professionisti al volante da sempre.

Attenzione alta sulla strada e anche ai documenti

In primis, quando siamo alla guida di un veicolo a quattro ruote (o per la verità anche a sole due), bisogna mantenere altissima l’attenzione alla strada e a tutto quello che abbiamo interno, specialmente per quanto concerne le altre persone, visto che ne va dell’incolumità di tutti coloro che ci circondano.

Importantissimo è anche di essere, per così dire al 100% della nostre facoltà fisiche e mentali quando ci mettiamo al volante. In poche parole se dobbiamo guidare dobbiamo stare attentissimi a non essere ubriachi, sotto effetto di droghe ma nemmeno se possibile essere eccessivamente stanchi, tristi o arrabbiati. Attenzione da tenere molto alta anche per quanto riguarda i documenti.

L’importanza assoluta della patente

Sì, avete capito bene, grandissima importanza ha pure la documentazione che dobbiamo tenere con noi. Un’automobile per essere in regola deve presentare tutta la documentazione necessaria regolarizzata, tra cui assicurazione, bollo e, per chi è alla guida, la patente sempre con sé.

Qui è bene prestare molta attenzione, perché essere fermati senza avere con noi la patente di guida, può portarci ad una multa variabile tra i 42 e i 173€. Cifra quest’ultima variabile con tanto di aggravante penale se veniamo trovati alla guida con patente revocata, per non dire di ben tre anni di carcere, oltre che di multa fra 5000€ e 30000€ se si guida proprio senza patente, ovvero senza averla mai conseguita.