4000 euro di incentivi per acquistare la moto dei tuoi sogni: lo stanno richiedendo già in tanti

In arrivo un Bonus dedicato agli amanti delle due ruote: acquistare la moto dei sogni non è più un obiettivo irrealizzabile.

Gli amanti delle moto condividono una passione unica, e che va oltre il semplice possesso di un veicolo su due ruote. Per loro, la moto rappresenta libertà, adrenalina e un legame profondo con la strada, e ogni viaggio inizia con il ruggito del motore, un suono che risveglia emozioni e promette avventure sempre inedite.

Nel mondo delle moto, la comunità costituisce un elemento fondamentale: gli appassionati si riuniscono infatti in raduni, eventi e gruppi online per scambiare esperienze, consigli e storie di strada, e proprio in questi ritrovi circola da giorni una novità assai golosa.

Il Governo ha stanziato infatti un nuovo Bonus per l’acquisto di un veicolo a due ruote, incentivo che prevede diverse formule e importi a seconda della moto scelta e dell’ipotetica rottamazione.

Scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo, con i dettagli dell’iniziativa e le condizioni previste per i beneficiari.

Nuovo Bonus sull’acquisto della moto

In perfetta aderenza ai trend adottati dall’Unione Europea, anche il Governo italiano si sta adeguando alla virata green, e ha lanciato vari incentivi sull’acquisto di auto elettriche, in modo da facilitarne la vendita e immetterle in circolazione.

Da oggi, tale esclusiva si estende anche alle due ruote: in totale, saranno stanziati tra i 900 milioni e il miliardo di euro per l’acquisto di moto; 45 milioni saranno riservati alle moto elettriche, mentre 5 milioni saranno invece dedicati ai modelli endotermici. L’Ecobonus prevede un incentivo del 30% sull’acquisto di veicoli elettrici, con un massimo di 3.000 euro IVA esclusa in caso di mancata rottamazione. Nel caso invece il compratore decida di rottamare la precedente moto (con omologazione tra Euro 0 e Euro 3), l’incentivo sale al 40%, con un tetto massimo di 4.000 euro IVA esclusa. Il calcolo del Bonus è applicato direttamente al prezzo del nuovo veicolo, che dovrà rientrare nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e.

Il Bonus sulle moto termiche

Per quanto riguarda le moto termiche Euro 5, il Governo ha introdotto uno sconto del venditore del 5%, maggiorato poi dall’ulteriore sconto del 40% sul prezzo di acquisto, fino a un valore massimo di 2.500 euro.

Tale incentivo, però, è vincolato dal conferimento di un veicolo da rottamare (nella fascia da Euro 0 a Euro 3), intestato al compratore o a uno dei suoi familiari da almeno un anno.