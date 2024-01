Giorgia, l’addio alla musica dopo anni di carriera: la preoccupazione è alle stelle | Il motivo della triste decisione

Per Giorgia è giunto il momento cruciale: l’addio al palcoscenico gela i fan dell’amata cantante, cosa bolle davvero in pentola?

Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia, rappresenta una delle artiste più talentuose e significative nel panorama musicale italiano, e ha interpretato alcuni brani assolutamente evergreen, come “Gocce di memoria” e “Quando una stella muore”.

Nata a Roma nel 1971, ha mosso i primi passi in campo discografico negli anni ’90: la sua voce potente e melodiosa e il suo stile versatile l’hanno in breve tempo consacrata a stella di caratura internazionale.

Ha infatti collaborato con colleghi del calibro di Andrea Bocelli, Elton John e Ray Charles, avventure sul palco che hanno confermato la sua propensione a spaziare dal pop al blues e anche al jazz.

Giorgia ha inoltre calcato diverse volte lo stage dell’Ariston, vincendo la kermesse canora nel 1995 con il brano “Come saprei” e nel 2001 con l’evocativa canzone “Di sole e d’azzurro”. Legata da anni al ballerino Emanuel Lo, da cui ha avuto nel 2010 il figlio Samuel, la cantante ha gradualmente diradato le sue apparizioni in video, e la sua assenza dalle scene preoccupa sempre più i fan. Ha forse optato per un drastico addio al palcoscenico?

Giorgia si butta sul cinema con “Scordato”

Dopo aver pubblicato ben 20 album per la Sony Music, cui si è affidata sin dai tempi del debutto, e ricevuto dalla rivista statunitense “Bilboard” il riconoscimento di “Quarta voce più bella al mondo“, Giorgia potrebbe a breve appendere il microfono al chiodo.

Di certo, la cantante ha sospeso la sua attività in studio, e ceduto nel 2023 alle lusinghe dell’attore, regista e sceneggiatore Rocco Papaleo. Quest’ultimo l’ha infatti corteggiata, e convinta infine ad accettare la parte della protagonista femminile nel suo film, “Scordato”. Papaleo avrebbe faticato non poco nella sua opera di convincimento, ma alla fine è riuscito a includere Giorgia nel progetto, che ha visto la luce nelle sale a marzo del 2023. Le riprese si sono svolte in Basilicata nel 2021, e le fatiche di attori, tecnici e troupe sono state ripagate con il lauto incasso di 1.200.000 euro, conquistando anche il critico di “Ciak” Flavio Natalia. Egli ha infatti commentato: “È uno dei film italiani migliori della stagione“.

Il futuro di Giorgia

I fan più accaniti di Giorgia potranno ammirare a breve la loro beniamina sul palco dell’Ariston, ma stavolta in veste di co-conduttrice.

La cantante è stata infatti scelta da Amadeus, al pari di Lorella Cuccarini, Marco Mengoni e Teresa Mannino, per presentare una serata della prestigiosa rassegna. Per quando riguarda invece i progetti futuri, non resta che seguire le prossime mosse della poliedrica capitolina.