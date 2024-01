Rinnovo della patente: se non hai questo documento rischi grosso | La legge parla chiaro

Sono in arrivo grandissime novità per quel che riguarda il rinnovo delle patenti. Ora pare che non basterà più l’esame.

Sono in arrivo nuove e sempre più interessanti innovazioni per quel che riguarda la circolazione e la produzione degli autoveicoli. Negli ultimi anni ad esempio si sono viste sempre più automobili elettroniche e pare che stiano calando anche quelle che possiedono un motore a combustione.

Un obiettivo per i prossimi anni infatti è quelli di riuscire ad eliminare la produzione per l’appunto dei motori a combustione e puntare totalmente sull’elettrico al fine di ridurre drasticamente le emissioni nocive. Tutto questo ad ogni modo si sta avviando in una direzione sempre più vicina ad un’era totalmente digitalizzata.

Infatti sono sempre più di meno anche gli elementi analogici e si sta andando sempre più verso il touch screen e la totale digitalizzazione. Il Governo inoltre, di pari passo al progresso, sta letteralmente facendo del suo meglio al fine anche di rendere più sicura la circolazione sulle strade e ridurre a livello zero il rischio sicurezza stradale.

Novità in arrivo su strada

Un obiettivo annuo che si può dire che si sia imposto per il 2050. Una delle novità riguardanti la patente è che a breve potrà essere conseguita a 17 anni, ma solo a partire dalla maggiore età sarà possibile guidare in totale autonomia. In poche parole prima si dovrà essere sempre accompagnati. Cosa fin ad ora possibile questa, se ci pensiamo bene, con il foglio rosa.

Cominciamo dal principio, come si ottiene la patente? Per prima cosa, una volta iscritti a scuola guida, dobbiamo, man mano che seguiremo le lezioni, iniziare a portare tutta la documentazione a seguito della quale ci verrà elargito il foglio rosa. Con esso, se per caso raggiungiamo una sufficiente scaltrezza alla guida, possiamo condurre un veicolo con accanto una persona patentata.

In che cosa consisterà la nuova frontiera della patente

Ci sarà poi da sostenere il primo esame teorico e a seguire quello pratico, attraverso i quali ci verrà, una volta superati, elargita la patente. Quella ordinaria in Italia scade ogni dieci anni e per riaverla basta fare un semplice rinnovo. Compiuti però i 50 anni di età, la scadenza si ridurrà ogni 5 anni.

Da questo punto di vista non ci saranno grandi cambiamenti, a parte che il già citato e cosiddetto foglio rosa, che ogni guidatore ancora sprovvisto di patente deve tenere sempre con sé durante le guide, con un tutore patentato rigorosamente accanto, potrà essere digitale e mostrato alle autorità, qualora richiesto, tramite la nostra documentazione digitale, magari con un semplice smartphone.