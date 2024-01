Cellulare mentre guidi? Se utilizzi questo strumento oggi è totalmente legale | Non te lo dice nessuno

Forse non lo sapevate ma esiste un piccolissimo escamotage per poter utilizzare lo smartphone mentre si guida, senza rischiare la multa.

Sin da quando sono entrati a far parte delle nostre vite i telefonini, non parliamo di smartphone ma dei classici telefonini, agli albori erano visti come degli autentici status symbol per coloro che li possedevano, facendoli sembrare addirittura importanti. All’inizio pare che non fosse nemmeno sanzionabile utilizzarli alla guida, ma poi la faccenda è nettamente cambiata.

Se ci pensiamo bene, fino alla prima metà degli Anni ’90 non era neppure obbligatorio, sebbene vivamente consigliato, indossare il casco con il ciclomotore. Ha iniziato a esserlo poi visto l’incredibile numero degli incidenti mortali che ha cominciato a derivare dall’uso dei veicoli a due ruote in maniera del tutto inappropriata.

Lo stesso discorso poi è stato introdotto, per la stessa identica ragione anche ai telefonini e successivamente agli smartphone, che alterando l’attenzione del conducente alla guida, hanno incominciato ad essere considerati pericolosi e fonte di gravi incidenti. Le multe dunque sono diventate come una sorta di deterrente in questa direzione.

Il pericolo del telefono alla guida

Un tempo infatti era possibile vedere conducenti sfacciati parlare al telefonino tenuto con mano mentre guidavano e già questo non consentiva, come previsto dalla Legge, di tenere entrambe le mani sul volante dell’automobile. Una possibile prima soluzione è stata rappresentata dall‘auricolare.

Quest’ultimo però è risultato pericoloso ugualmente per il fatto che in qualche maniera, isolava il conducente dalla realtà in cui si trovava e non gli consentiva di avere le giuste orecchie per ciò che gli succedeva attorno. Tuttavia, viste le molteplici funzioni, specie per quel che concerne il vivavoce, ora c’è un semplice accessorio dell’automobile a poterci venire in aiuto.

L’importanza dell’aletta parasole

Parliamo di lei, la mitica aletta parasole. Ora come ora esistono svariate alette parasole in determinati veicoli a motore che possono ospitare un supporto per smartphone dove inserirlo e, una volta attivate le funzioni vocali, potremo tranquillamente interloquire con la persona dall’altro capo del telefono senza essere distratti.

Potremo infatti proseguire con la guida senza incappare in particolari distrazioni che possono magari risultarci fatali o incorrere in una pesante sanzione qualora fermati dalle Forze dell’Ordine ed essere, diciamo, colti sul fatto, facendo uso improprio del cellulare mentre siamo alla guida. L’aletta parasole può inoltre anche essere grande alleata per tenere dei documenti da presentare in caso di controlli.