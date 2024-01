50 euro in più sul conto corrente per questo errore dell’INPS: la svolta che salva tutti gli italiani

Un errore da parte delle Alte Sfere che può essere di grande aiuto per la maggioranza degli italiani. 50 euro in arrivo.

Al giorno d’oggi, con la fortissima crisi e i perpetui rincari che hanno toccato il nostro Paese e che lo stanno ancora prepotentemente attraversando, ritrovarsi con qualche soldino in più non fa certo male. Anzi, può essere visto come un’assoluta manna dal cielo. Ma come fare perché questo sia possibile? Vediamolo insieme. Nel frattempo facciamo un piccolo passo indietro.

Il lavoro ultimamente più che mai pare essere diventato un tema scottante, così come anche la pensione. Ci so o infatti lavoratori il cui posto è sempre più a rischio e possono ritrovarsi anche licenziati senza preavviso oppure con le ore diminuite spaventosamente e di conseguenza molti meno soldi in busta paga.

Per quanto riguarda le già nominate pensioni sono sempre tantissimi gli anziani, o coloro che sono riusciti ad ottenerla in tempi passati in età antecedenti, avendo incominciato a lavorare giovanissimi, che si lamentano spesso e volentieri degli assegni pensionistici eccessivamente esigui. E ciò il più delle volte li porta a proseguire nell’attività lavorativa come pensionati lavoratori.

Il costante bisogno di arrotondare

Il problema da questo punto di vista è che la prassi appena citata, per quanto possa essere vantaggiosa per i datori di lavoro spesso non lo è per i giovani, per i quali, come si suol dire, non c’è spazio, generando quindi la canonica svogliatezza giovanile di cui si parla tanto al giorno d’oggi. Quest’ultima è unita anche al fatto che molti ragazzi, essendo ancora più che mai dediti al divertimento, non intendono mai, o quasi, lavorare nel corso del weekend.

Tornando all’argomento pensione, essa altro non è che una sorta di stipendio o vitalizio, che accompagna il pensionato nei suoi ultimi anni di vita, dopo aver versato un numero corretto di contributi per determinati anni. Può capitare però a volte che quest’ultima venga erogata in ritardo. Quali conseguenze comporta ciò? Scopriamolo insieme.

Ottenere 5o euro in più sul conto, ecco come e perché

Qualora la pensione venga pagata in ritardo sul conto, è come se in poche parole ai giorni di mancanza venisse applicata una sorta di mora, che comporta l’aggiunta di altro denaro. Per essere precisi, su ogni rata erogata in ritardo, viene applicato in percentuale il 25% di tasso di interesse.

Si tratta di un calcolo effettuato a lordo. Se per esempio una pensione lorda corrisponde a 1500€, gli interessi di mensilità che spettano sul ritardo sono sui 37,50€. Un ritardo in genere ha il margine di tre mensilità a seguito del quale vengono applicate le quote arretrate. Ogni importo di conseguenza andrà applicato in maniera lorda, come tale del resto sono gli interessi legali soggetti a tassazione.