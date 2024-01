600 euro di multa se non fai caso a quello che c’è scritto sulla patente: se ti fermano è finita per te e la tua assicurazione

È bene prestare molta attenzione a una particolare dicitura sulla nostra patente. Il motivo? Se non lo fai rischi ben 600 euro di multa.

Tutti noi ben sappiamo che per poter condurre un veicolo a 4 ruote, in questo specifico caso si parla di un’automobile, è essenziale essere provvisti di un particolare documento, un tempo cartaceo e ora invece plastificato, rilasciato dopo il superamento di un apposito esame. Chiaramente stiamo parlando della patente.

Per conseguirla è necessario innanzitutto aver compiuto i 18 anni di età se in Europa, in particolare in Italia, mentre in America ne bastano soltanto 16. Bisogna iscriversi poi ad un’apposita Scuola Guida e frequentare le lezioni. Una volta che avremo consegnato tutta la documentazione necessaria ci verrà elargito il famoso foglio rosa.

Con esso possiamo iniziare e fare delle guide pratiche in presenza di un apposito istruttore. Andranno poi sostenuti due esami, uno teorico con risposte a crocetta, che ora vede l’immediato esito una volta effettuato, e successivamente uno pratico alla guida del mezzo, che decreterà se il candidato sarà stato promosso oppure no.

Patente, la giusta condotta dopo averla conseguita

Va ricordato tuttavia che, come sosteneva l’indimenticato maestro Myiagi nella pellicola del 1984 Karate Kid, “la patente non sostituisce mai occhi, orecchie e cuore”. Ergo è bene quando si è alla guida, cercare sempre di tenere altissimo il livello di attenzione, specie si si è agli inizi e si è ancora pertanto alquanto inesperti.

Non fare gli spericolati è innanzitutto la prerogativa principale, e in secondo luogo, tenere sempre con se e perfettamente aggiornati tutti quanti i documenti. Questo perché può sempre capitare di essere fermati per un controllo di ruotine dalle Forze dell’Ordine, che si tratti di vigli urbani o carabinieri. Attenzione perché se riscontreranno questa irregolarità incorreremo in una multa a dir poco salatissima.

La voce della patente a cui prestare grandissima attenzione

Essendo la patente un documento, è logico che su di essa, pur essendo un tesserino plastificato, sono presenti numerosissime voci che devono essere costantemente aggiornate. Una in particolare dovrà esserlo sempre e con grandissima precisione, se vorremo evitare una multa della bellezza di 600€, che al giorno d’oggi, complici la crisi e i perpetui rincari, stanno molto meglio in tasca nostra.

Dobbiamo in poche parole controllare che la patente non sia scaduta. Il rinnovo è un’operazione molto semplice, anche se prevede tempi sempre più ristretti con l’avanzare dell’età. Solitamente è ogni 10 anni, mentre, superati i 50, inizia a restringersi sui 5 anni. Ricordiamo poi che guidare con la patente scaduta, oltre ad una salatissima multa, tra i 160 e i 644€, può anche costare il ritiro della stessa.