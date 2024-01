Salvadanaio digitale: puoi accumulare fino a 5mila euro con un solo documento | Salva il tuo portafoglio

Una semplice applicazione gratuita ti permette di accumulare fino a 5mila euro in modo veloce e senza vincoli.

Una strategia oculata di risparmio può giocare un ruolo fondamentale nella vita dei cittadini, e fornisce loro una rete si sicurezza finanziaria. Accantonare una parte del proprio reddito, infatti, consente di affrontare in modo più agevole gli imprevisti e le spese urgenti, come le riparazioni dell’auto, le parcelle mediche o i periodi di disoccupazione.

Questa riserva finanziaria, in buona sostanza, agisce come un ammortizzatore, riduce lo stress finanziario e fornisce tranquillità in situazioni difficili, ma risulta anche essenziale nella pianificazione del futuro.

Ognuno ha generalmente degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, ma portarli a compimento può implicare l’impiego di un budget ben preciso e imprescindibile.

Che si tratti, quindi, dell’acquisto di un veicolo, dell’iscrizione a un corso di studi o del viaggio dei sogni, poco importa! Poste Italiane ha messo a disposizione dei propri utenti un’applicazione grazie alla quale è possibile varare un piano di accumulo assai semplice da rispettare, e al quale possono contribuire anche amici e parenti.

La nuova applicazione di Poste Italiane dedicata al risparmio

Sull’applicazione “BancoPosta” è possibile attivare il proprio portafoglio digitale, una sorta di libretto di risparmio virtuale che può essere rimpolpato anche dalle donazioni di amici e parenti, come accade nelle piattaforme di crowdfunding.

Questo servizio permette infatti di accumulare piccole somme, fino a un massimo di 5mila euro, semplicemente scegliendo la categoria dell’obiettivo, e fissando degli accrediti automatici periodici. Per attivare il portafoglio digitale occorre aprire online o agli sportelli un “Libretto Smart”, ed essere in possesso di un conto corrente “BancoPosta” o di una carta “Postepay Evolution”. In seguito, l’utente potrà divulgare il proprio IBAN ad amici, conoscenti e parenti, e chiedere loro un contributo ai propri obiettivi. Questi ultimi devono essere dichiarati sul portafoglio digitale (fino a un massimo di 5 contemporaneamente) e non possono sforare il tetto massimo di 5mila euro. Un’altra nota positiva è che l’utente può scegliere di prelevare il denaro all’occorrenza, senza vincoli di tempo e importo.

Come pianificare il risparmio con il portafoglio virtuale

Per raggiungere l’obiettivo più facilmente, l’utente può effettuare dei versamenti singoli tutte le volte in cui lo desidera, ma può anche ricorrere a degli arrotondamenti sugli importi spesi con la propria carta “Postepay Evolution” o con la tessera “Postamat”.

È inoltre possibile pescare in modo automatico dal budget mensile del servizio “Le tue spese”, disponibile nell’applicazione “BancoPosta”, oppure girando gli importi direttamente dal proprio conto corrente.